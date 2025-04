La visita de uno de los vicepresidentes de Irán ahondó interna de Bullrich con Santiago Caputo

La interna de Bullrich y Caputo surgió luego de que el asesor le pidiera al presidente Javier Milei que las fuerzas de seguridad se subordinen a la SIDE (como si en la práctica se tratara de un FBI local).

Patricia jamás estuvo de acuerdo con semejante idea y aprovechó el nuevo resbalón de Santiago para cobrarse esa osadía.

El tema Irán e Israel es particularmente sensible para la Casa Rosada.

Dentro del gobierno libertario, es un secreto a voces que Caputo quiere que Bullrich se presente como candidata a diputada o senadora nacional en la ciudad de Buenos Aires para quedarse con su poltrona en la cartera de seguridad.

El caso de las valijas que llegaron desde Miami y generaron un escàndalo involucró a ex agentes de la SIDE que viven en Estados Unidos y son el puente entre el asesor de Balcarce 50 y el gobierno de Donald Trump.

Bullrich aprovechó ese desliz para cuestionar a su "rival" y ahora redobló la apuesta porque se trata de una nueva "gaffe" de la Secretaría de Inteligencia.

¿Qué dijo Florencia Carignano en el Congreso Nacional?

“Me acuerdo lo preocupado que estaban por una tripulación con 3 iraníes en un avión detenido en Ezeiza: lo extraño es que el vicepresidente de esa nación dijo al entrar a Argentina que era médico” expresó la ex Directora Nacional de Migraciones.

Durante una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara de diputados, agregó:

Estuvo paseando por nuestro país. Yo no sé si la AMIA o la DAIA dijeron algo al respecto. Estoy muy preocupada y no he visto que ustedes hayan hecho ninguna declaración.

El diputado Fernando Iglesias, presidente de esa comisión, respondió: “presente diputada un pedido de informes y lo contestaremos. Ese es el trámite parlamentario pero no quiero abrir el debate sobre este tema”.

image.png Uno de los vicepresidentes de Irán recorrió media Argentina

Todo comenzó en el recinto, con la “mafia rusa”

Poco después de las 14 horas, el diputado Miguel Ángel Pichetto pidió una cuestión de privilegio y planteó al ministerio de Interior y la Dirección de Migraciones explicaciones sobre los extranjeros provenientes de Rusia que sometieron a trata de personas a varias mujeres en la provincia del legislador: Río Negro.

Es aberrante que el hospital público de Bariloche haya sido quien descubrió que mujeres de origen ruso habían ingresado a la Argentina sin el visado correspondiente de migraciones. No se sabe cuándo entraron. A pesar de eso lograron calidad de refugiadas. Sin embargo, estaban bajo el dominio de una secta manejada por un ciudadano ruso acusado de abuso sexual y prostitución en el estado de Montenegro, en los países balcánicos.

“Queremos que la Dirección Nacional de Migraciones nos entregue información porque las mujeres rusas estaban subalimentadas, con un enorme grado de deterioro físico. Sometidas a servidumbre de una secta y nadie se dio cuenta que un sujeto que debería estar marcado por Interpol hace aquí lo que quiere”.

image.png El vicepresidente de Irán le habría dicho a Migraciones de Argentina que era médico

Pichetto se refirió tambièn a la visita del alto funcionario persa:

“Hace pocos días, llegó a Argentina uno de los 16 vicepresidentes de la República Islámica de Irán. Supuestamente, vino como turista. Se sacó fotos en el Congreso Nacional, fue a Bariloche, Puerto Madryn y siguió hasta la Antártida. Como mostró todo su periplo en sus redes sociales, desde Teherán lo echaron por no mostrar austeridad”.

“Algo está pasando en el esquema de control migratorio en nuestro país. Les damos documentos y estatus de refugiados a sectas que ejercen la trata de personas”.

miguel pichetto.jpg Miguel Pichetto disparó contra Migraciones

A continuación, Florencia Carignano amplió el tema en plena sesión de la cámara baja:

"Como Irán es un país observado, este funcionario debió haber sido sometido a un control por parte de la SIDE y la Cancillería. ¿Con quienes se reunió en Argentina?".