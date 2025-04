Trump vs Irán: tic tac para una bomba nuclear y el terrorismo al acecho

image.png Benjamin Netanyahu, a la izquierda, dice que él y Donald Trump están "unidos en el objetivo de que Irán no obtenga armas nucleares" © Yuri Gripas/EPA-EFE/Shutterstock

Netanyahu dijo que ambos estaban "unidos en el objetivo de que Irán no obtenga armas nucleares".

Trump agregó que “todos están de acuerdo en que llegar a un acuerdo [con Irán] sería preferible a hacer lo obvio”, en alusión a que Washington evalúa destruir el armamento nuclear con bombardeos.

"Y lo obvio no es algo en lo que yo quiera involucrarme, y francamente, Israel no quiere involucrarse si puede evitarlo”, añadió.

Trump había amenazado a Irán con "bombardeos" si no accedían a desmantelar su programa nuclear. Hace tan sólo un mes, Teherán le contestó que estaba dispuesto a entrar en contienda.

"Amenazan con cometer una maldad. Si cometen alguna maldad, recibirán un golpe recíproco y fuerte", sentenció el líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Conversaciones en Omán entre Irán y Trump

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó este lunes que Teherán y Washington mantendrían "conversaciones indirectas de alto nivel" este sábado en Omán.

image.png

Según la agencia de noticias iraní Tasnim, en la reunión del sábado en Omán estarían el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y Steve Witkoff, enviado especial de Trump a Oriente Medio.

El régimen de Irán ha estado en el radar de los Estados Unidos. Todo este tiempo Trump ha querido evitar a toda costa que el terrorismo desarrolle una bomba nuclear.

Es que teme que Teherán esté a punto de utilizar sus reservas de uranio altamente enriquecido como arma y convertirse en la décima potencia nuclear reconocida del mundo.

image.png Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | GENTILEZA EFE

A fines de marzo, Trump advirtió que Washington desplegaría bombardeos en Irán si el régimen no accede a iniciar conversaciones para el desmantelamiento de su programa nuclear.

“Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos …Pero existe la posibilidad de que, si no llegan a un acuerdo, les imponga aranceles secundarios como hice hace cuatro años”, sostuvo.

Malas relaciones entre Trump y Teherán por el uranio enriquecido

A diferencia de la gestión de Joe Biden, la administración de Donald Trump no ha tenido buenas relaciones con el país persa, el cual tiene el suficiente uranio enriquecido como para desarrollar una bomba nuclear.

En 2018, Trump retiró a Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (PAC), el acuerdo internacional de 2015 diseñado para limitar estrictamente las actividades nucleares de Irán.

Desde entonces, Irán enriquece uranio muy por encima de lo permitido en el extinto acuerdo (20% para hacer funcionar reactores de investigación y aplicaciones médicas), y posee 274 kilos enriquecidos al 60 % de pureza, cercano al uso militar del 90 %, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por lo que la ONU ha aprobado, desde 2006, diversas resoluciones para solicitar que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio.

Luego Trump volvió a imponer sanciones a la república islámica como parte de su campaña de “máxima presión”.

En cambio, su predecesor Joe Biden, se mostró dialoguista y conciliador con Irán, e incluso, le desbloqueó más de 6.000 millones de dólares de petróleo que estaban retenidos en Corea del Sur por las sanciones.

Luego del desbloqueo a los activos iraníes en septiembre del 2023, Trump advirtió que Biden era un “tonto como una roca” y avisó que ese dinero lo usaría Teherán para seguir financiando al terrorismo yihadista, con armas, municiones y logística.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1710696736363077939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1710696736363077939%7Ctwgr%5E009f24b990338b65b8bd8f940962a3d5dd4a4cda%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fbiden-desbloqueo-fondos-iran-y-lo-consume-la-culpa-n561911&partner=&hide_thread=false Hace 3 semanas Joe Biden le devolvio 6 billones de dolares a Iran, que es quien financia al grupo terrorista Hamas, que acaba de atacar Israel. Esto decia Trump hace 3 semanas: "Ese dinero va a usarse para actos terroristas en medio oriente"



El mundo necesita que vuelva Trump pic.twitter.com/OTcYozBofc — Agustín Romo (@agustinromm) October 7, 2023

"Ese dinero va a usarse para actos terroristas en Medio Oriente", vaticinó Trump en su cuenta de Truth Social.

Justamente, dos meses después del descongelamiento de activos, ocurrió el atentado de Israel del 7/10. En tal fatídico día, las kibutz transfronterizas fueron masacradas por una turba de terroristas, equipados con fusiles iraníes y mapas de la zona. De alguna manera, Trump tenía razón.

