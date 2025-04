Sobreviviendo a Trump: Irán va por más petróleo en yacimientos con Irak

“Esto forma parte de un plan más amplio para aumentar la producción de todos los principales yacimientos iraníes del complejo petrolero ultrarrico de Karún Occidental a 1 millón de barriles diarios (bpd), desde los 480.000 bpd actuales”, explicó el periodista financiero Simon Watkins del portal citado.

Sanciones fallidas

El presidente de la OIEA, Rafael Grossi, crítico de la política global con respecto a Irán, en varios ocasiones ha sostenido que "las sanciones no están funcionando". "Está bastante claro: el Estado ha aprendido a eludirlas. El programa ha crecido enormemente, especialmente desde 2018".

Tras muchos años de sanciones, Irán ha logrado sortear las castigos occidentales mediante métodos clandestinos para seguir vendiendo crudo demostrando que es imposible determinar si el petróleo de cualquiera de estos yacimientos compartidos proviene del Irán sancionado o del Irak no sancionado.

La nación persa pretende seguir aprovechando lagunas en la regulación y la falta de monitoreo para frenar el flujo de petróleo ilícito. Sin embargo, la vuelta de Trump al poder complica sus planes. ¿Podrá continuar ingeniándoselas?

En Marzo, China y Rusia se pronunciaron a favor del programa nuclear de Irán frente a las presiones de Trump, quien quiere evitar que una bomba atómica caiga en manos del terrorismo.

“Subrayamos la necesidad de respetar plenamente el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear como Estado Parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares”, dijeron.

image.png

Cabe recordar que Teherán financia el eje de la resistencia terrorista: las milicias iraquíes musulmanas chiítas que han estado disparando contra las fuerzas estadounidenses en Siria e Irak, y a los hutíes de Yemen.

Bajo programas de sanciones internacionales anteriores, Irán ha logrado mantener estas redes de influencia completamente operativas con la ayuda financiera directa o indirecta de sus aliados.

China no reconoce las sanciones estadounidenses y sus empresas compran el petróleo iraní a través de un sistema comercial que utiliza principalmente el yuan chino y una red de intermediarios, evitando el dólar y la exposición a los reguladores estadounidenses.

Beijing anteriormente continuó importando grandes cantidades de petróleo iraní a precios muy reducidos bajo los términos del ' Acuerdo Integral de Cooperación de 25 Años entre Irán y China'.

Sin embargo, ahora Trump prometió aplicar rigurosamente las sanciones a las exportaciones de petróleo y velar por la ley de 2024 para detener la explotación de petróleo iraní (SHIP) para reducir los barriles iraníes.

Ha ordenado nuevas sanciones que afectarían a empresas, buques e individuos con vínculos con el comercio del crudo iraní, incluidos los de China, India y los Emiratos Árabes Unidos.

“Atacar directamente a China con sanciones agresivas y medidas relacionadas podría causar un mayor daño a las exportaciones petroleras iraníes de lo que se creía, aunque depende completamente del rigor con el que se apliquen dichas medidas a Pekín. Durante mucho tiempo, se subestimó enormemente la cantidad real de petróleo iraní que compraba China. El elemento clave que Estados Unidos pasó por alto en ese momento fue, sencillamente, que todo el petróleo crudo iraní que entraba en almacenamiento aduanero no pasaba por la Administración General de Aduanas (GAC) de China, ni siquiera se registraba como pagado. En consecuencia, no aparecía en ningún documento de la GAC y, por lo tanto, no existía oficialmente como petróleo importado de Irán”, analizó Watkins.

“Además, Estados Unidos no había controlado completamente la práctica generalizada iraní de ocultar el origen de su petróleo mediante transferencias de barco a barco a petroleros con bandera de otro país. Como también analizo en detalle en mi último libro sobre el nuevo orden del mercado petrolero mundial , estas transferencias de barco a barco han sido habituales durante mucho tiempo en las aguas de Malasia y sus alrededores (y en menor medida, en Indonesia) antes de que los buques se dirigieran a puertos de China”.

Si bien la UE y Estados Unidos han expresado que aprendieron muchos de los errores de vigilancia y descuidos pasados, Irán es perfectamente capaz de renovar las prácticas para seguir esquivando sanciones. Ya cuenta con el importante respaldo de sus aliados, Rusia y China.

En este momento, la tasa de recuperación en ambos conjuntos de campos del lado de Irán es en el mejor de los casos del 4,5. “Con más de 67 mil millones de barriles de petróleo en el lugar solo en los campos petrolíferos de West Karoun, el Ministerio del Petróleo dice que cada mejora del 1% en la tasa de recuperación aumentaría las reservas recuperables en 670 millones de barriles o unos US$33 mil millones en ingresos incluso con el petróleo vendido incluso a US$50 por barril”, concluyó Watkins.

A principios de febrero, el ayatolá Khamenei rechazó la posibilidad de negociar, al considerar que hablar con Washington "no es sabio, no es inteligente y no es honorable", recordando el abandono unilateral del acuerdo nuclear en 2018 por parte de Trump, firmado entre Irán y seis potencias, y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.

El presidente iraní supuestamente reformista, Masud Pezeshkian, se alineó al líder supremo. Argumenta que Irán se encuentra en una “guerra total”, por lo que debe de “posicionarse en condiciones de guerra”.

Más contenido de Urgente24

Manuel Adorni y los libertarios reabren el debate 2023 sobre Jorge Macri y su residencia

Ganó el Vélez de Guillermo Barros Schelotto pero detuvieron a 14 barras

Martín Palermo debutó con derrota como DT de Olimpia y la prensa lo liquidó

Rolando Barbano recreó su discurso de los Martín Fierro para Marina Calabró

Combustibles: Occidente está cerrando refinerías y es grave