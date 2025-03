Acuerdo nuclear: Carta de Trump al ayatolá de Irán, quién rechaza diálogo

image.png

El republicano pretende reducir a cero sus exportaciones de petróleo para evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. Con la carta, Donald Trump sigue con sus posición ambigua hacia irán, una mezcla de deseo de alcanzar un acuerdo nuclear y amenazas de acciones militares.

Esta noticia sucede días después de que se confirmara que Vladimir Putin aceptó ayudar a Trump a comunicarse con Irán en temas como su programa nuclear y su apoyo en la región a agrupaciones contrarias a USA.

Curiosamente este viernes el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, discutió con el embajador iraní, Kazem Jalali, los esfuerzos internacionales para resolver la situación en torno al programa nuclear de Irán.

Ayatolá de Irán Inflexible

Sin embargo, el ayatolá de Irán, Ali Khamenei, mantiene su postura inflexible. Dos horas antes de las declaraciones de Trump, se jactó en X de una una frase suya de 2014 que vaticinaba el actual y creciente abandono de Estados Unidos a Europa, tratándolo como “traidor”

“Los europeos están cometiendo un error estratégico al ponerse al servicio de Estados Unidos. Estados Unidos los traicionará".

A preciso de febrero de febrero, Khamenei rechazó la posibilidad de negociar, al considerar que hablar con Washington "no es sabio, no es inteligente y no es honorable", recordando el abandono unilateral del acuerdo nucelar en 2018 por parte de Trump, firmado entre Irán y seis potencias, y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.

El presidente iraní supuestamente reformista, Masud Pezeshkian, se alineó al líder supremo ante el Parlamento. Argumentó que Irán se encuentra en una “guerra total”, por lo que debe de “posicionarse en condiciones de guerra”.

Irán está acelerando "drásticamente" el enriquecimiento de uranio hasta alcanzar un 60% de pureza, cerca del nivel de pureza de aproximadamente el 90% necesario para fabricar armas, y muy por encima del límite del 3,67% establecido en el acuerdo nuclear, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El presidente de la OIEA. Rafael Grossi, criticó la política global con respecto a Irán, porque para él "las sanciones no están funcionando. Está bastante claro: el Estado ha aprendido a eludirlas. El programa ha crecido enormemente, especialmente desde 2018".

A partir de octubre de 2024, Irán tiene poco más de 182 kilogramos de uranio enriquecido hasta el 60%. Se necesitan alrededor de 42 kilogramos para producir una bomba, lo que significa que Teherán tiene suficiente para fabricar 4 bombas.

Trump ha acusado al expresidente Joe Biden de no aplicar rigurosamente las sanciones a las exportaciones de petróleo, lo que, según Trump, envalentonó a Teherán al permitirle vender petróleo para financiar un programa de armas nucleares y milicias armadas en Oriente Medio.

China no reconoce las sanciones estadounidenses y sus empresas compran el petróleo iraní a través de un sistema comercial que utiliza principalmente el yuan chino y una red de intermediarios, evitando el dólar y la exposición a los reguladores estadounidenses.

Pero Trump podría hacer cumplir la ley de 2024 para detener la explotación de petróleo iraní (SHIP) para reducir algunos barriles iraníes.

La carta de Trump al líder supremo de Irán se produce en un momento en que hay crecientes informes en todo el mundo de que Israel está considerando ataques contra las instalaciones nucleares de Irán en la primera mitad de este año.

Pero es poco probable que Israel pueda destruir el programa nuclear de Irán sin la ayuda de USA.

Aproximadamente hace un mes, el presidente de Estados Unidos transmitió un mensaje similar a Teherán. "Me gustaría tener un acuerdo con Irán sobre el tema nuclear, preferiría tener eso que bombardearlo. Si llegamos al acuerdo, Israel no los bombardeará”, dijo en una entrevista con el New York Post.

Israel e Irán se han atacado directamente desde el estallido de la guerra: Irán lanzó un ataque con misiles balísticos, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados. El ataque israelí del pasado mes de octubre fue en respuesta al lanzamiento por parte de la República Islámica de 200 misiles balísticos que penetraron las formidables defensas aéreas de Israel pero causaron pocos daños.

Teherán minimizó el impacto del ataque israelí pero las imágenes satelitales mostraron que Israel había degradado con éxito la defensa aérea y las capacidades de producción de misiles de Irán.

