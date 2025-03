¿El "gen perdedor" de Javier Mascherano era solo en Selección Argentina?

Campeón del Torneo de L ’Alcudia 2022.

2° puesto en el Preolímpico Sudamericano.

Eliminado en cuartos de final en los Juegos Olímpicos País 2024.

Por esto mismo, pareciera que el "gen perdedor" de Mascherano, estaría solamente en la Selección Argentina. Si uno se pusiera a ver su palmarés en clubes (principalmente como jugador), ha sido muy ganador. Esa racha de triunfos, la está obteniendo en Miami, ya que desde que llegó, tuvo los siguientes resultados:

2 (3-2) 2 vs. América.

2 vs. América. 0 (5-3) 0 vs. Universitario.

0 vs. Universitario. 3-1 vs. San Miguelito.

5-0 vs. Olimpia.

2-2 vs. Orlando City.

1-0 vs. Sporting Kansas City.

2-2 vs. New York City.

3-1 vs. Sporting Kansas City.

4-1 vs. Houston Dynamo.

2-0 vs. Cavalier FC.

Es decir, 6 triunfos y 4 empates de los cuales 2, terminaron en victoria (por penales). Lleva 4 puntos en MLS de 6 disputados y va a paso firme en la Concachampions. Incluso su equipo pudo resolver un partido en donde no jugó Lionel Messi.

Por qué no jugó Lionel Messi

El mismo Javier Mascherano se encargó de explicar por qué no jugó Lionel Messi en la ida de los octavos de Concachampions ante Cavalier FC.

El DT de las Garzas explicó: "Yo me guío por lo que dicen los médicos y me han dicho que no tiene ninguna lesión ni ninguna cicatriz. Tiene una fatiga de haber jugado tres partidos en seis días, de los cambios de clima, de un montón de situaciones y como nosotros queremos cuidarlo y no agravar esa fatiga, decidimos darle descanso".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1897965956405600602&partner=&hide_thread=false "NO TIENE NINGUNA LESIÓN... ÉL TIENE UNA FATIGA Y COMO NOSOTROS QUEREMOS CUIDARLO DECIDIMOS DARLE DESCANSO"



Luego de la victoria ante Cavalier por los 8avos (ida) de la CONCACAF Champions Cup, Mascherano explicó la ausencia de Messi #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/nbKRZBXz0T — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2025

El próximo encuentro de Inter Miami CF será el próximo domingo 9 de marzo cuando reciba a Charlotte FC por MLS. El jueves 13/3, será la vuelta de Concachampions ante el conjunto jamaiquino.

Otro dato a tener en cuenta, es que faltan tan solo dos semanas para las Eliminatorias Conmebol. Argentina jugará el 21/3 en Uruguay ante dicha selección y recibirá a Brasil el 25 del corriente. Seguramente, Messi, quiera llegar bien a los partidos mencionados.

