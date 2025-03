Daniel Arcucci abre el abanico y llega a DSports Radio con Gustavo Kuffner

Vos sabés que el escribir, trasladado después a los otros medios, ahora la radio, a la tele, a las redes, ayuda un montón, porque ayuda a pensar el concepto, la idea tal como lo vas a escribir Vos sabés que el escribir, trasladado después a los otros medios, ahora la radio, a la tele, a las redes, ayuda un montón, porque ayuda a pensar el concepto, la idea tal como lo vas a escribir

Después agregó: "A ver... hay algo que me resulta natural, porque aparte de que nos conocemos, ya hemos trabajado juntos otras veces y nos conocemos, soy oyente de la radio. Cualquiera puede dar fe acá, porque cada tanto uno manda un mensajito. La verdad que es un placer, me encanta el espacio, me encanta el espacio donde poder expresarme".

El periodista deportivo Daniel Arcucci disparó en la tarde de este lunes (17/05) contra el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, por sus declaraciones contra Diego Armando Maradona tras la finalización del Superclásico frente a River Plate Arcucci, nueva voz en DSports Radio

Además de Daniel Arcucci, Mariano Closs también desembarca en la radio

Mariano Closs confirmó una novedad que comenzó a circular como un rumor hace algunos días, y que quedó sentada hoy con la propia declaración del periodista. El hombre de ESPN ahora también se sumará como conductor de su propio programa de radio.

Mariano Closs lo señaló esta tarde en un video que difundió en sus redes sociales Radio Splendid, la estación que alojará el nuevo ciclo del periodista. "Tenía muchas ganas de volver", confesó el ex Fox Sports.

Mariano Closs vuelve a la radio: día y horario de su nuevo programa deportivo Mariano Closs también regresa a la radiofonía

En Splendid, que va por la frecuencia AM 990, Mariano Closs estará todos los días, de 14 a 17 hs., con su nuevo programa llamado Closs Sport.

En un video difundido por redes sociales, el relator señaló:

"El próximo lunes, por radio Splendid, por la 990, estaremos acompañándolos todos los días, de 14 a 17, en Closs Sport. La verdad que tenía muchas ganas de volver. Nuestros amigos de Splendid nos abren la puerta. El equipo que ustedes conocen ya lo van a ir descubriendo día a día. Ya queda poco".

