Muy obvio: Morena Beltrán encubrió a Lucas Blondel en ESPN

Mejor aclararlo de entrada para evitar malos entendidos: el cuadro de la Ribera no perdió ante el 'Potrillo' por el ex Atlético de Rafaela y Tigre, que sufrió un insólito planteo de Gago (lo puso de '8' cuando él es '4'). Si bien es el mismo sector de la cancha pero distanciado por unos 20 metros -aproximadamente-, el que es futbolero sabe que no es lo mismo jugar de defensor que de volante.