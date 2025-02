Fernando Gago, a 90' de encontrarse con Riquelme en una YPF

image.png El contraste entre Alianza Lima y Boca fue enorme: un equipo salió a jugar el partido con actitud y buen juego. Al otro tal vez le dieron mal la dirección del estadio.

Jugadores que no entienden el peso de la camiseta que llevan puesta (caso Di Lollo, Barinaga, Blondel, Alarcón, Velasco y hasta por momentos el ya no tan joven Exequiel Zeballos). A otros directamente no les da para jugar en la Primera de Boca y siguen teniendo oportunidades, como Lucas Janson que anoche ¿ingresó? (porque no se lo vio tocar más de tres pelotas) para intentar por lo menos igualar el encuentro ante el conjunto de 'Pipo' Gorosito.