OpenAI lanzó ChatGPT5: Enfrentará a Gemini/Claude/Deepseek/Llama

Los precios son estratosféricos pero justificados. USD 200 mensuales por acceso ilimitado al GPT-5-pro puede sonar caro, pero cuando tu competencia directa es contratar un equipo de consultores especializados, la ecuación cambia radicalmente. Altman no está vendiendo software, está vendiendo el futuro del trabajo intelectual.

image

Lo más perturbador de todo esto es la naturalidad con la que OpenAI maneja conceptos que hasta hace poco parecían ciencia ficción. La Inteligencia Artificial General ya no es una utopía lejana, sino una meta concreta con fecha de vencimiento. Y si GPT-5 es apenas el escalón previo, imaginate lo que viene después.

