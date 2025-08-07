El medio digital más grande de Japón, Yomiuri Shimbun, demandó recientemente a una empresa desarrollista de inteligencia artificial por presunto abuso de los derechos de autor sobre distintos artículos. La denuncia fue formulada contra Perplexity, una compañía estadounidense que ofrece servicios de IA generativa desde 2022.
El periódico más grande de Japón entabla una guerra judicial contra la IA
En Japón, el medio Yomiuri Shimbun entabló una demanda contra una empresa de inteligencia artificial por uso de artículos sin permiso. Lo que se viene.
Según el medio japonés, el accionar de la IA de Perplexity incluyó información que fue generada en las redacciones de Tokio, Osaka y otras sedes sin autorización concreta de la compañía japonesa. Se trata de una demanda similar a otras que han sido registradas principalmente en Estados Unidos y Europa, donde distintos creadores de contenido luchan en contra del “cuello de botella” que propone la inteligencia artificial.
En concreto, el Yomiuri Shimbun apuntó contra el funcionamiento del servicio de Perplexity, que muchas veces ofrecía resúmenes de distintos artículos, negando el tráfico y presuntamente perjudicando el rendimiento del medio japonés. Un modelo conocido como “motor de respuestas”, que ya es aplicado por varios modelos de IA en todo el mundo.
Dentro de su demanda, el medio japonés solicitó la eliminación de los resúmenes generados y las respuestas con información producida por sus redacciones.
La IA y los medios
La penetración de la inteligencia artificial en los medios de comunicación en general es irreversible. Con numerosos proyectos aplicados a potenciar la tarea periodística y de contenido, numerosos modelos son empleados para expandir las capacidades de comunicación y acelerar procesos.
Sin embargo, los resúmenes generativos se han vuelto un inconveniente, principalmente para sitios y medios de gran volumen de consultas. Se trata de autoridades en Internet que son blanco directo de los modelo IA para la generación de contenidos compactos, evitando a los usuarios el ingreso a distintos dominios y reduciendo así los ingresos por publicidad.
Al respecto, el Yomiuri Shimbun destacó que los modelos de IA generativa como Perplexity “se aprovechan” del trabajo periodístico, transgrediendo los derechos de autor y de explotación comercial. En ese sentido, la demanda del medio japonés incluyó una solicitud de indemnización por la pérdida de ingresos publicitarios y la erogación salarial para más de 2.500 periodistas contratados.
Según datos del Yomiuri Shimbun, Perplexity habría accedido a al menos 119.467 artículos que habrían sido reproducidos en su plataforma en la primera mitad de 2025. Así, la empresa japonesa demandaría una indemnización de alrededor de 10 dólares por cada uno de ellos.
No se trata de la primera demanda que enfrenta la estadounidense Perplexity. El medio japonés se sumó al Dow Jones, filial de News Corp., medio que presentó una demanda en tribunales de Nueva York.
IA y democracia en Japón
En ese conflicto, Perplexity alegó que la utilización de información por parte de su modelo de IA generativa no incurrió en ninguna violación a los derechos de autor. Para la empresa, su tecnología se basa en el uso de información pública y fáctica, que está disponible sin protección en Internet.
Respecto a la nueva demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Tokio, Yomiuri Shimbun aseguró que la necesidad de poner un freno al avance de la IA generativa sobre los derechos de autor no solo responde a una cuestión comercial, sino también democrática.
“Esto podría afectar negativamente la precisión de la información, respaldada por investigaciones, y podría socavar los cimientos de la democracia. Con esta demanda, queremos cuestionar la disciplina y el uso de la IA generativa, que se está extendiendo rápidamente”, apuntaron oficialmente desde el medio japonés.
