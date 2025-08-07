El periódico más grande de Japón entabla una guerra judicial contra la IA

Perplexity-vs-Google-1200x675.webp Perplexity compite con Google por los resúmenes de IA generativa.

La IA y los medios

La penetración de la inteligencia artificial en los medios de comunicación en general es irreversible. Con numerosos proyectos aplicados a potenciar la tarea periodística y de contenido, numerosos modelos son empleados para expandir las capacidades de comunicación y acelerar procesos.

Sin embargo, los resúmenes generativos se han vuelto un inconveniente, principalmente para sitios y medios de gran volumen de consultas. Se trata de autoridades en Internet que son blanco directo de los modelo IA para la generación de contenidos compactos, evitando a los usuarios el ingreso a distintos dominios y reduciendo así los ingresos por publicidad.

Al respecto, el Yomiuri Shimbun destacó que los modelos de IA generativa como Perplexity “se aprovechan” del trabajo periodístico, transgrediendo los derechos de autor y de explotación comercial. En ese sentido, la demanda del medio japonés incluyó una solicitud de indemnización por la pérdida de ingresos publicitarios y la erogación salarial para más de 2.500 periodistas contratados.

Según datos del Yomiuri Shimbun, Perplexity habría accedido a al menos 119.467 artículos que habrían sido reproducidos en su plataforma en la primera mitad de 2025. Así, la empresa japonesa demandaría una indemnización de alrededor de 10 dólares por cada uno de ellos.

No se trata de la primera demanda que enfrenta la estadounidense Perplexity. El medio japonés se sumó al Dow Jones, filial de News Corp., medio que presentó una demanda en tribunales de Nueva York.

Yomiuri Shimbun P Yomiuri Shimbun reclama derechos de autor en Japón.

IA y democracia en Japón

En ese conflicto, Perplexity alegó que la utilización de información por parte de su modelo de IA generativa no incurrió en ninguna violación a los derechos de autor. Para la empresa, su tecnología se basa en el uso de información pública y fáctica, que está disponible sin protección en Internet.

Respecto a la nueva demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Tokio, Yomiuri Shimbun aseguró que la necesidad de poner un freno al avance de la IA generativa sobre los derechos de autor no solo responde a una cuestión comercial, sino también democrática.

“Esto podría afectar negativamente la precisión de la información, respaldada por investigaciones, y podría socavar los cimientos de la democracia. Con esta demanda, queremos cuestionar la disciplina y el uso de la IA generativa, que se está extendiendo rápidamente”, apuntaron oficialmente desde el medio japonés.

