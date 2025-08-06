Google miente: Sus robots de IA están matando el tráfico web, pero ellos lo niegan

La competencia que Google no quiere admitir

Pero acá hay algo que Google sí reconoce sin querer: perdieron el monopolio hace rato. TikTok, Instagram, Reddit, Amazon... todos estos gigantes ya se comieron pedazos enormes de lo que antes era territorio exclusivo del buscador. Un ejecutivo de Google admitió en 2022 que el 40% de los jóvenes ya no usa Google Maps ni el buscador para encontrar dónde comer.

Según TechCrunch, la ironía es brutal: Google está tan desesperado por competir con ChatGPT y otros chatbots que terminó canibalizado su propio ecosistema. Implementaron la IA para no quedarse atrás, pero en el proceso están matando a los mismos sitios web que alimentan su algoritmo con contenido original.

Mientras Google nos miente con estadísticas vagas y promesas de "más oportunidades", los editores vemos cómo nuestro tráfico se desploma mes a mes. No es casualidad que estén lanzando herramientas para ayudar a los editores a monetizar "de otras formas". Traducción: sabemos que los estamos jodiendo, pero acá tienen algunos parches.

La pregunta que nos queda es simple: ¿hasta cuándo vamos a aceptar que Google juegue con nuestros medios de vida mientras nos miente en la cara?

