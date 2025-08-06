Google salió con una defensa de su estrategia de inteligencia artificial, negando lo que todos los editores web ya sabemos: sus funciones de búsqueda con IA están liquidando el tráfico hacia los sitios. Liz Reid, vicepresidenta de Google Search, publicó un blog explicando que todo está perfecto y que el volumen de clics se mantiene "estable". ¿En serio?
HIPÓCRITAS
Google miente: Sus robots de IA están matando el tráfico web, pero ellos lo niegan
Google salió a desmentir lo obvio: su inteligencia artificial está destruyendo el tráfico web de los medios. Pero los números reales cuentan otra historia.
El juego sucio de las métricas made in Google
La realidad es cruda y simple: Google implementó sus AI Overviews en mayo del año pasado, y desde entonces el panorama cambió para siempre. Estos resúmenes aparecen en la parte superior de los resultados, respondiendo directamente las preguntas de los usuarios sin que necesiten entrar a ningún sitio web. Es como tener un vendedor que te cuenta todo el producto sin que lo compres.
Lo más indignante de toda esta movida es cómo Google ahora quiere cambiar las reglas del juego. Ya no importa la cantidad de clics, ahora hablan de "calidad de clics". Es genial: cuando te conviene, modificás el marcador. Es como si un equipo dijera que no importan los goles sino la "calidad de los pases".
Los datos de Similarweb son contundentes: las búsquedas de noticias que no generan clics en sitios web aumentaron del 56% al 69% entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Mientras tanto, Reid nos quiere vender que recibimos "ligeramente más clics de calidad". ¿Ligeramente? ¿No pueden ni dar un número concreto?
La competencia que Google no quiere admitir
Pero acá hay algo que Google sí reconoce sin querer: perdieron el monopolio hace rato. TikTok, Instagram, Reddit, Amazon... todos estos gigantes ya se comieron pedazos enormes de lo que antes era territorio exclusivo del buscador. Un ejecutivo de Google admitió en 2022 que el 40% de los jóvenes ya no usa Google Maps ni el buscador para encontrar dónde comer.
Según TechCrunch, la ironía es brutal: Google está tan desesperado por competir con ChatGPT y otros chatbots que terminó canibalizado su propio ecosistema. Implementaron la IA para no quedarse atrás, pero en el proceso están matando a los mismos sitios web que alimentan su algoritmo con contenido original.
Mientras Google nos miente con estadísticas vagas y promesas de "más oportunidades", los editores vemos cómo nuestro tráfico se desploma mes a mes. No es casualidad que estén lanzando herramientas para ayudar a los editores a monetizar "de otras formas". Traducción: sabemos que los estamos jodiendo, pero acá tienen algunos parches.
La pregunta que nos queda es simple: ¿hasta cuándo vamos a aceptar que Google juegue con nuestros medios de vida mientras nos miente en la cara?
