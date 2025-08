Google contraataca a OpenAI: ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a los profesores?

¿Revolución o dependencia tecnológica?

Acá está el punto que nadie quiere discutir: estos sistemas están creando una generación de estudiantes que no saben pensar sin una pantalla. ChatGPT y Gemini prometen enseñar el "por qué" y el "cómo", pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial se equivoca? ¿Quién verifica que la información sea correcta?

Esto hizo ChatGPT:

Los chicos ya no investigan, no debaten entre ellos, no desarrollan esa capacidad de frustración que viene con no entender algo de inmediato. Todo tiene que ser instantáneo, personalizado y "gamificado". Estamos criando una generación de consumidores de contenido educativo, no de pensadores críticos.

El futuro de la educación se está escribiendo en Silicon Valley, y nosotros somos espectadores de una transformación que nadie nos preguntó si queríamos.

