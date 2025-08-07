Si el conflicto entre Barcelona y Marc André Ter Stegen no parecía tener un punto de encuentro que calmara las aguas, la decisión que ha tomado el club catalán este jueves no hace más que confirmar una cosa: la relación está totalmente rota.
Barcelona tomó la decisión más fuerte: le sacó la capitanía a Ter Stegen
Marc André Ter Stegen, arquero alemán del Barcelona, está en pie de guerra con el club catalán. Los detalles.
Fueron meses de malestar que escalaron como un goteo incesante, aparentemente por una postura caprichosa del arquero alemán. El problema desencadenó una serie de acusaciones que culminaron en la tajante decisión del Barcelona de retirarle la capitanía. Porque sí, a todo esto, Ter Stegen siempre fue el capitán del equipo.
"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo".
La tensión comenzó tras su operación de espalda, cuando Ter Stegen se negó a firmar el parte médico oficial del club. Esta firma es clave para que el Barcelona pueda declarar una baja de larga duración ante LaLiga, lo que permitiría liberar el 80% de su salario y así inscribir nuevos fichajes como Joan García (uno de los mejores arqueros del torneo español durante la temporada pasada) y Marcus Rashford, flamante refuerzo.
Es que, según ha manifestado el futbolista alemán, su tiempo de recuperación no tomaría más de tres meses y que luego de eso estaría listo para jugar. Su obsesión en el horizonte es el Mundial 2026. Pero el entrenador de la selección teutona, Julian Nagelsmann, fue claro: "Si Marc vuelve a ser el portero titular de su club, sin duda podría ser nuestro primer portero, porque se lo merece. Pero debe cumplir las condiciones necesarias, como cualquier otro jugador".
"Ter Stegen se niega en redondo a firmar el informe médico del Barcelona"
Lo cierto es que el arquero del Barcelona ansía por mantener su lugar en el equipo de Hansi Flick, Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski, entre otros. Y eso complica muchísimo a la institución culé.
El diario Sport, de España, explica: "Ter Stegen se niega en redondo a firmar el informe médico que el Barça quiere remitir a LaLiga para certificar la posible baja superior a los cuatro meses que facilitaría la desinscripción del meta y la posibilidad de aprovechar el 80% de su ficha para realizar otras operaciones. Sin el OK del futbolista, el club recibe un mazazo en toda regla para agilizar el resto de inscripciones pendientes.
Sin ese documento, entonces, el club queda atado de manos en el mercado y expuesto ante el fair play financiero.
El diario español El Confidencial agrega: "No obstante, el alemán se enrocó en el gimnasio antes de cualquier comunicado. Ahora todo parece encaminado a alcanzar un acuerdo económico... o a los tribunales después de que el club le abriese un expediente sancionador. La decisión de arrebatarle el brazalete de capitán no ha partido de la plantilla culé, que en su gran mayoría ha defendido públicamente el papel de Ter Stegen o, en otros casos, se ha negado a manifestarse en contra del portero".