Barcelona tomó la decisión más fuerte: le sacó la capitanía a Ter Stegen

"Ter Stegen se niega en redondo a firmar el informe médico del Barcelona"

Lo cierto es que el arquero del Barcelona ansía por mantener su lugar en el equipo de Hansi Flick, Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski, entre otros. Y eso complica muchísimo a la institución culé.

image El arquero alemán y el Barcelona, relación rota Foto NA: REUTERS/Isabel Infantes

El diario Sport, de España, explica: "Ter Stegen se niega en redondo a firmar el informe médico que el Barça quiere remitir a LaLiga para certificar la posible baja superior a los cuatro meses que facilitaría la desinscripción del meta y la posibilidad de aprovechar el 80% de su ficha para realizar otras operaciones. Sin el OK del futbolista, el club recibe un mazazo en toda regla para agilizar el resto de inscripciones pendientes.

Sin ese documento, entonces, el club queda atado de manos en el mercado y expuesto ante el fair play financiero.

image Ter Stegen llegó a la institución catalana en 2014 AFP PHOTO / JOSEP LAGO

El diario español El Confidencial agrega: "No obstante, el alemán se enrocó en el gimnasio antes de cualquier comunicado. Ahora todo parece encaminado a alcanzar un acuerdo económico... o a los tribunales después de que el club le abriese un expediente sancionador. La decisión de arrebatarle el brazalete de capitán no ha partido de la plantilla culé, que en su gran mayoría ha defendido públicamente el papel de Ter Stegen o, en otros casos, se ha negado a manifestarse en contra del portero".

