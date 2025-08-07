Boca: Gustavo Quinteros con el serrucho afilado

“La idea es estar con la familia, estar en Argentina, esperemos que salga algo interesante. Sería bueno dirigir a uno de los grandes del fútbol argentino”. Con esta frase lo terminó de confirmar, espera el llamado de un club grande del fútbol argentino, más claro tírenle agua.

Lo rescatable del entrenador es no haber nombrado a Boca, ya que hay un DT que está trabajando y eso no hablaría bien de él, pero lo cierto es que en su cabeza está esperando que le vaya mal a Boca el domingo para que Russo deje el cargo y se abra la chance de dirigir al más grande del fútbol argentino.

Por otro lado, también hablo Miguel Ángel Russo, a quien se lo vio abatido y casi resignado, como sabiendo cuál es su futuro. De todas formas, con su boca dijo otra cosa, que está fuerte y que puede seguir, y que además confía en que va a poder revertir la situación actual de Boca Juniors, la cual es nefasta.

+ de Golazo24

Exclusivo de Golazo24: se conoció el futuro de Jorge Bermúdez

Bronca de Gallardo: Wilton Sampaio volverá a dirigir a River y el polémico antecedente de 2019

Ousmane Dembélé, Balón de Oro cantado