Marcha a atrás con cambios en padrones electorales de La Matanza

En la resolución, la Cámara consideró necesario revertir la medida para "resguardar el derecho de los electores a conocer adecuadamente la ubicación" de las escuelas y, de esa manera, "promover la mayor participación electoral posible y mitigar el ausentismo".

Cambios en el padrón

La decisión llega en medio de una fuerte polémica por los cambios masivos en el padrón bonaerense, que según denunció la vicegobernadora Verónica Magario, afectaron al 80% de los votantes, con especial impacto en la Tercera Sección Electoral, a la que pertenece La Matanza.

