Ousmane Dembélé, Balón de Oro cantado

image Vitinha quedará entre los 3 finalistas al Balón de Oro.

Los otros dos ternados

Habrá otros dos que lleguen entre los 3 finalistas, y si el ganador era difícil de pronosticar, más lo es los dos que terminarán en 2º y 3º puesto, y para nosotros serán otro jugador del PSG y uno de Barcelona.

El que le peleará el Balón de Oro más de cerca de Dembélé será su compañero de equipo el portugués Vitinha. El mediocampista de creación no solo ganó todo junto al francés con el PSG donde fue una pieza importante, además fue el cerebro de la Portugal campeona de la Nations League. Eso lo posiciona bien arriba, pero no será suficiente para destronar a Dembélé. El portugués además de los títulos que consiguió Dembélé logró la Nations League con Protugal

El otro que llegará entre los 3 primeros fue un jugador que tuvo una resurrección como el Ave Fénix, y ese es el brasilero Raphinha. El delantero fue el conductor real de la levantada de Barcelona en esta temporada, donde ganó La Liga, y llegó a las semifinales de la Champions League. A pesar que muchos hablan de Lamine Yamal, el español no fue el verdadero conductor del equipo, la figura fue el brasilero, que inclusive lo eligieron MVP de la temporada en La Liga. Raphinha logró La Liga con el Barcelona, donde fue MVP de la temporada.

palmer Cole Palmer, la sorpresa del Mundial de Clubes que puede serlo en el Balón de Oro.

El tapado

El tapado o la sorpresa del Balón de Oro, con esto nos referimos a que ocupará un puesto más arriba del que se espera, será Cole Palmer, la figura del Chelsea que explotó en el Mundial de Clubes y fue el conductor del equipo inglés campeón del mundo. Con sus goles llevó a su equipo a la final y lo hizo ganar campeón del mundo.

Lo llamativo es que el capitán de ese equipo, Enzo Fernández, no está nominado entre los 30 mejores, y eso es una verdadera sorpresa, que el capitán del campeón el mundo no este entre los 30 mejores.

image Lamine Yamal no llegará a posicionarse entre los 5 mejores.

El fiasco

El sobrevalorado, que no significa que no sea figura mundial y que en el futuro gane más de un Balón de Oro, será Lamine Yamal. Un jugador que no ganó nada con España, que se confundió y creyó que el Balón de Oro se definía con Dembélé en la semifinal de la Nations League, cuando el francés había ganado todo con PSG y Yamal ni siquiera había sido la figura de su equipo en toda la temporada, y que solo ganó La Liga, siendo su compañero Raphinha el MVP.

Este es nuestro pensamiento con respecto a todos los nominados, quizás podamos fallar en lo de Lamine Yamal, ya que el Balón de Oro es toda una incógnita y los votantes pueden llegar a elegir a este jugador y que quede más arriba, pero no lo harán por lo que logró, sino más por una proyección de lo que puede ser o de lo que hace a pesar de su edad, pero si vamos a logros personales y grupales, no tiene que estar ni siquiera entre los 5 mejores.

