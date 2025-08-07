Este jueves se conocieron los 30 nominados para el Balón de Oro, donde en esta ocasión hay dos argentinos nominados, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Dentro de los nombres la duda es quienes serán los 3 finalistas (nosotros ya tenemos nuestros favoritos) pero el ganador no cabe duda que será Ousmane Dembélé, que ganó todo y fue figura del PSG.
OPINIÓN
Ousmane Dembélé, Balón de Oro cantado
Se conocieron los 30 nominados al Balón de Oro y el francés (Ousmane Dembélé) hizo méritos suficientes para asegurarse el galardón.
El ganador del Balón de Oro será Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé fue el gran conductor del PSG que se consagró campeón de todo, y además llegó a la final del Mundial de Clubes, donde cayó con Chelsea 3 a 0. El PSG tuvo la mejor temporada de su historia al ganar la Champions League por primera vez, y gran responsable de eso fue el francés.
Por otro lado, con Francia llegó a las semifinales de la Nations League, donde fue eliminado por España que perdió luego la final. Pero más allá de no haber logrado el objetivo con su selección, la diferencia la marca con sus logros colectivos como individuales con el PSG. Eso hará que gane el Balón de Oro.
Dembéle consiguió en la temporada 2024/2025 los siguientes títulos:
- Campeón de UCL (MVP del torneo)
- Campeón de Ligue 1 (máximo goleador)
- Campeón de Copa de Francia
- Campeón de Supercopa de Francia
Los otros dos ternados
Habrá otros dos que lleguen entre los 3 finalistas, y si el ganador era difícil de pronosticar, más lo es los dos que terminarán en 2º y 3º puesto, y para nosotros serán otro jugador del PSG y uno de Barcelona.
El que le peleará el Balón de Oro más de cerca de Dembélé será su compañero de equipo el portugués Vitinha. El mediocampista de creación no solo ganó todo junto al francés con el PSG donde fue una pieza importante, además fue el cerebro de la Portugal campeona de la Nations League. Eso lo posiciona bien arriba, pero no será suficiente para destronar a Dembélé. El portugués además de los títulos que consiguió Dembélé logró la Nations League con Protugal
El otro que llegará entre los 3 primeros fue un jugador que tuvo una resurrección como el Ave Fénix, y ese es el brasilero Raphinha. El delantero fue el conductor real de la levantada de Barcelona en esta temporada, donde ganó La Liga, y llegó a las semifinales de la Champions League. A pesar que muchos hablan de Lamine Yamal, el español no fue el verdadero conductor del equipo, la figura fue el brasilero, que inclusive lo eligieron MVP de la temporada en La Liga. Raphinha logró La Liga con el Barcelona, donde fue MVP de la temporada.
El tapado
El tapado o la sorpresa del Balón de Oro, con esto nos referimos a que ocupará un puesto más arriba del que se espera, será Cole Palmer, la figura del Chelsea que explotó en el Mundial de Clubes y fue el conductor del equipo inglés campeón del mundo. Con sus goles llevó a su equipo a la final y lo hizo ganar campeón del mundo.
Lo llamativo es que el capitán de ese equipo, Enzo Fernández, no está nominado entre los 30 mejores, y eso es una verdadera sorpresa, que el capitán del campeón el mundo no este entre los 30 mejores.
El fiasco
El sobrevalorado, que no significa que no sea figura mundial y que en el futuro gane más de un Balón de Oro, será Lamine Yamal. Un jugador que no ganó nada con España, que se confundió y creyó que el Balón de Oro se definía con Dembélé en la semifinal de la Nations League, cuando el francés había ganado todo con PSG y Yamal ni siquiera había sido la figura de su equipo en toda la temporada, y que solo ganó La Liga, siendo su compañero Raphinha el MVP.
Este es nuestro pensamiento con respecto a todos los nominados, quizás podamos fallar en lo de Lamine Yamal, ya que el Balón de Oro es toda una incógnita y los votantes pueden llegar a elegir a este jugador y que quede más arriba, pero no lo harán por lo que logró, sino más por una proyección de lo que puede ser o de lo que hace a pesar de su edad, pero si vamos a logros personales y grupales, no tiene que estar ni siquiera entre los 5 mejores.
+ de Golazo24
Llora Twitter por los nominados al Balón de Oro: no está Julián Álvarez
El Consejo de Fútbol ya es historia: Riquelme se quedó con Delgado y piensa en el nuevo proyecto
Bronca de Gallardo: Wilton Sampaio volverá a dirigir a River y el polémico antecedente de 2019