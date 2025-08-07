Motín de aliados a Bolsonaro en el Congreso de Brasil: 30 horas de parálisis

image El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), retoma la Dirección tras negociaciones con la oposición | GENTILEZA FOLHA

Los congresistas amotinados estaban presionando a la Cúpula del Parlamento brasilero para que considere una amnistía para el expresidente y para aquellos que enfrentan causas penales por el asalto a las sedes de los Tres Poderes que desconocieron el resultado electoral y vandalizaron instituciones democráticas.

Además, con el motín, exigían un impechment al ministro del STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes , que ordenó la prisión, y restricciones a la actuación del tribunal.

Finalmente, el presidente de Diputados, Hugo Motta, y su par del Senado, Davi Alcolumbre ( União Brasil -AP), tras pasar todo el día reunidos con el Partido Liberal y otros afines a Bolsonaro, reanudaron la sesión plenaria a las 20:30 de este miércoles, lo cual ocurrió después de las 22:00 horas.

Motta logró reanudar el pleno entre gritos de "¡amnistía ya!" y "¡no amnistía!", después de 30 horas de interrupción. Tuvo que advertir que suspendería los partidarios de Bolsonaro de sus cargos durante seis meses.

Cuando logró reinaugurar la sesión, declaró que su presencia pretendía garantizar "la respetabilidad de este panel, que es innegociable".

