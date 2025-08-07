El Congreso de Brasil se paralizó durante 30 horas hasta la noche del miércoles debido a un motín de los escaños afines al expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un proceso penal por supuesto complot golpista y que está bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica, por temor a una fuga orquestada por la embajada estadounidense en diálogo directo con Trump.
SESIÓN INTERRUMPIDA
Motín de aliados a Bolsonaro en el Congreso de Brasil: 30 horas de parálisis
En Brasil, diputados partidarios de Jair Bolsonaro se sublevaron en la sesión del Congreso: hubo gritos, insultos y una parálisis de 30 horas.
Una rebelión de los bolsonaristas, quienes se pusieron de pie y protestaron en las sesiones plenarias de la Cámara Alta y el Senado, para impedir que se celebraran, ocurrió en respuesta a la orden de arresto domiciliario contra Bolsonaro dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Bolsonaro, a disposición del juez Alexandre de Moraes, debe permanecer en detención domiciliaria en medio de su proceso penal, así como usar una tobillera. El magistrado le impuso que no debe acceder a sus redes sociales ni tampoco entablar contacto alguno con diplomáticos extranjeros, frente al temor de que Washington pueda brindarle asilo político.
Subversión de la Derecha en el Congreso en solidaridad con Bolsonaro
Los parlamentarios de centroderecha, del partido Liberal y de agrupaciones afines impidieron que ambas cámaras sesionaran entre el martes y miércoles, parándose, haciendo tumulto y ocupando las mesas de las sesiones en señal de protesta por el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro en pleno contexto de un proceso judicial en su contra por liderar una supuesta conspiración golpista.
Incluso, los senadores establecieron turnos para pasar la noche en el lugar. Las imágenes de los congresistas bolsonaristas, de pie, levantando el puño y vociferando para interrumpir el pleno, pronto se viralizaron por redes sociales y en los principales canales de noticias de Brasil.
Los congresistas amotinados estaban presionando a la Cúpula del Parlamento brasilero para que considere una amnistía para el expresidente y para aquellos que enfrentan causas penales por el asalto a las sedes de los Tres Poderes que desconocieron el resultado electoral y vandalizaron instituciones democráticas.
Además, con el motín, exigían un impechment al ministro del STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes , que ordenó la prisión, y restricciones a la actuación del tribunal.
Finalmente, el presidente de Diputados, Hugo Motta, y su par del Senado, Davi Alcolumbre ( União Brasil -AP), tras pasar todo el día reunidos con el Partido Liberal y otros afines a Bolsonaro, reanudaron la sesión plenaria a las 20:30 de este miércoles, lo cual ocurrió después de las 22:00 horas.
Motta logró reanudar el pleno entre gritos de "¡amnistía ya!" y "¡no amnistía!", después de 30 horas de interrupción. Tuvo que advertir que suspendería los partidarios de Bolsonaro de sus cargos durante seis meses.
Cuando logró reinaugurar la sesión, declaró que su presencia pretendía garantizar "la respetabilidad de este panel, que es innegociable".
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
Importante siderúrgica, paralizada por tiempo indeterminado, siembra pánico en toda una localidad
El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan