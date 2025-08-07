Financial Times, en la campaña argentina: Javier Milei "debe recalibrarse"

Nota completa del Financial Times: "Lecciones y límites de la terapia de shock de Milei"

En una era de escasez de liquidez, déficits y deudas crecientes, muchos gobiernos están a la caza de soluciones rápidas. La reforma económica radical de Argentina tiene un atractivo obvio. Su presidente libertario, Javier Milei, asumió el cargo prometiendo rescatar a la nación sudamericana de la hiperinflación aplicando una motosierra a su estado hinchado. Dada la sombría historia de fracaso económico de Argentina, pocos le dieron muchas posibilidades a un autodenominado anarcocapitalista sin experiencia gubernamental y a cinco mastines ingleses entre sus asesores más cercanos.

Milei rápidamente demostró que sus críticos estaban equivocados y recortó el gasto para lograr uno de los cambios presupuestarios más dramáticos en la historia de los mercados emergentes. La inflación se desplomó y se restableció la confianza en el peso, famoso por lo descrito por el nuevo presidente como “que vale menos que el excremento”.

Gracias a su notable honestidad durante la campaña electoral sobre la dolorosa cirugía que requirió Argentina y la incompetencia y corrupción de la oposición peronista, Milei ha mantenido a los votantes a favor durante mucho más tiempo del que nadie creía posible.

Sin embargo, a medida que se acerca a la mitad de su mandato de cuatro años en diciembre, los límites económicos y políticos de la terapia de shock de Milei se vuelven más claros.

Para combatir la inflación, el gobierno ha dependido demasiado de un tipo de cambio sobrevaluado, lo que está agotando las reservas, absorbiendo las importaciones y perjudicando a la industria nacional.

A pesar de perder alrededor del 6 por ciento de su valor en el último mes, muchos economistas creen que el peso sigue siendo demasiado fuerte.

Si bien el objetivo general de reducir el despilfarro gubernamental es loable, algunas de las decisiones específicas de Milei, como detener el gasto en infraestructura y destripar el presupuesto científico, se deben más a la ideología que al sentido común.

Tampoco se han considerado medidas útiles que el Estado podría tomar para mitigar el daño de los recortes de gasto y ayudar a la economía real. Esto debe cambiar, ya que el aumento del desempleo y la caída del nivel de vida erosionan el apoyo popular que Milei ha aclamado como su principal fuente de legitimidad.

Reformas importantes, como una revisión de las rígidas leyes laborales del país y privatizaciones importantes, no se han llevado a cabo porque no hay una mayoría en el Congreso para ellas. Pero en lugar de negociar apoyo, Milei a menudo ha preferido gobernar por decreto y ha distanciado a aliados potenciales con groseros insultos y una aceptación divisiva de las guerras culturales trumpianas. El FMI observa con nerviosismo, ya que acaba de prometer otros 20.000 millones de dólares a un moroso en serie que también es su mayor cliente.

Los ejecutivos de empresas e inversores tienen sentimientos encontrados. La mayoría son grandes partidarios del audaz plan del presidente para rehacer una de las economías más fuertemente reguladas y distorsionadas del mundo. Pero todavía no están convencidos de que sus reformas sean sostenibles. Hasta que lo sean, no abrirán sus billeteras.

La inversión extranjera directa en Argentina cayó más de la mitad el año pasado a sólo 11.600 millones de dólares. Fuera de los sectores petrolero y minero, las multinacionales se han destacado como vendedoras de activos argentinos, más que como compradoras. Total y Telefónica se encuentran entre los ejemplos recientes.

El plan de Milei para rehacer Argentina frente a la arraigada oposición peronista ha funcionado en el corto plazo. Pero las elecciones legislativas de mitad de período de octubre podrían marcar un hito. Si quiere cimentar sus reformas, Milei debe ganar muchos más legisladores. Un fracaso corre el riesgo de desencadenar el nerviosismo del mercado que socavó a varios de sus predecesores. Para tener éxito, el economista libertario debe deshacerse de sus ropas más doctrinarias, escuchar críticas constructivas y ganarse el centro político para crear un consenso duradero para el cambio. De lo contrario, Argentina corre el riesgo de sufrir una nueva tragedia política y económica.

