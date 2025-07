La 'pastelera' Karina Milei como jefa política de LLA, el otro riesgo que advierte el Financial Times

La 'pastelera' en la versión el Financial Times

Stott, en el Financial Times, rescata el antecedente laboral de Karina Milei para cuestionar su capacidad para definir la estrategia política de LLA de cara a las elecciones legislativas de este año. Lo desliza en la columna titulada ‘La arriesgada apuesta de Javier Milei por un peso potente’ del 14/7, donde su análisis se centra en lo económico pero advierte que si la economía empieza a fallar –por inflación, dólar, etc.- , la faceta política ya empezó a mostrar dificultades especialmente en el Congreso, cuya composición se redefine este año y donde podrían multiplicarse las leyes que el Gobierno no quiere que le arruinen el equilibrio fiscal.