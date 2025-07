Advierten a Trump del "costo de credulidad" de despedir a Jerome Powell (del Fed)

Otro senador, el congresista por Dakota del Sur, Mike Rounds, sentenció que es importante mantener “la independencia” entre el banco central y los gobiernos, para evitar que ese tipo de rumores impacten en los mercados.

El miércoles, el presidente Donald Trump preguntó a los congresistas republicanos durante una reunión en la Oficina Oval la noche anterior si debía destituir a Powell, y según el mandatario, apoyaron su idea.

"No planeamos hacer nada... No descarto nada, pero lo veo muy improbable, salvo que tenga que irse por fraude, y es posible que haya fraude", dijo el mandatario, aseverando que “casi todos” los legisladores con los que se reunió le señalaron que debería destituir al presidente de la Fed antes de que finalice su actual mandato de cuatro años, en mayo de 2026.

En otra reciente rueda de prensa en la Casa Blanca, también se refirió a Jerome Powell como un “stiff” (“un tipo rígido”) y “terrible”, acusándolo de “costarnos mucho dinero” y de impedir que la gente obtenga hipotecas a tasas bajas.

image Trump aumenta la presión sobre Powell, el actual presidente del Fed | GENTILEZA DE IMAGEN AP NEWS

De hecho, Trump lo apodó “Mr. Too Late” por su demora en recortar las tasas de interés, según él, para estimular la economía. Asimismo, como este miércoles, opinó hace poco sobre los costosos proyectos de renovación en la sede de la Fed (USD2500M), y comentó:

En los últimos días, Trump ha manifestado publicamente que su administración está analizando que ruede la cabeza de Powell, a quien el mismo designó al frente de la Reserva Federal en 2017 durante su primera presidencia. Lo tiene en la mira por haber subido repetidamente las tasas de interés, con el objetivo de contener la inflación posterior a la pandemia.

Es que la Reserva Federal de Estados Unidos —su banco central— elevó reiteradamente las tasas de interés después de la pandemia para combatir la inflación, algo que fue criticado por el ala más férrea del trumpismo, ya que aumentó la probabilidad de una recesión (o ralentización de la economía), la volatilidad en los mercados y el desempleo, en caso de que las empresas reaccionaran recortando personal o frenando la inversión.

"Esta no es la primera vez en la última década que me escuchan decir que necesitamos un cambio de régimen en la Reserva Federal. No se trata solo de una persona, se trata de un enfoque económico y de lo que están haciendo", dijo el expresidente del Fed, Kevin Warsh, durante una entrevista con la CNBC este jueves.

"No se trata de una sola persona ni de conseguir un trabajo", dijo, frente a los rumores de que es uno de los candidatos preferidos de Trump a suceder a Powell, añadiendo que "la conducción general de la política monetaria ha estado rota durante bastante tiempo".

Pero la posibilidad de una salida anticipada del titular de la Reserva Federal reabre interrogantes profundos sobre la independencia del banco central y el rumbo de la política monetaria de la mayor economía del mundo, tal como reveló Urgente24.

