La recomendación de Viviana Canosa a Yanina Latorre: "Ojalá lo recontra cagues a Diego"

image

La tensión escaló cuando Iglesias cuestionó directamente el costo emocional que implica mantener una familia bajo esas circunstancias. El intercambio se volvió más crudo cuando Fernanda replicó: "No, pero yo te hago esta pregunta: ella dice 'yo tengo una familia, cosa que vos no tenés'. Está bien, pero vos tenés una familia, ¿a qué costo? ¿Aguantar todo de tu marido? Así todos tenemos una familia, qué viva. Si yo hubiese aguantado…".

El chat que prendió fuego a Diego y Yanina Latorre

Todo comenzó con un mensaje que Fernanda Iglesias mostró en sus redes sociales, donde le habían escrito contándole una historia de un reencuentro con un exfutbolista muy conocido, casado con una panelista rubia que está siempre en la tele. El texto decía así: "Fer cuando tengas tiempo me gustaría contarte la historia de un reencuentro con un compañero de quinto año (él fue un jugador de fútbol muy famoso, esposo de una panelista rubia muy vigente). Nos vimos hace poco. Hermoso reencuentro. Nos conocimos en Bariloche en 1986. Un montón".

Todos entendieron que hablaba de Diego y Yanina Latorre. Fernanda avisó que tiene chats y todo el relato del encuentro, pero que por ahora no lo iba a contar, dejando el misterio en el aire: "Lo dejo a tu criterio, amoooor", con la frase que Yanina usa siempre para cerrar.

Pero la cosa se puso más densa cuando el lunes 14/07 Fernanda contó que uno de los dos, Diego o Yanina, se contactó con ella para pedirle que no revele nada. "No me desmintió nada… Onda Lourdes Sánchez", tiró, dando a entender que la situación era complicada.

Mientras tanto, en las redes y en los programas la gente ya estaba dándole bola al tema. Ángel de Brito metió la pata y le preguntó a Yanina qué opinaba, y ella se mostró sorprendida, pero no negó nada, diciendo: "Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda y no me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre".

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

El botón en Gmail que muchos tocan sin saber que es un peligro

La película de 1 hora y 40 que barrió con el top 10 en días

Mario Pergolini vuelve a El Trece, pero no se guarda sus críticas al canal: "Pueden empezar a..."

Las escuelas pierden docentes y nadie logra frenar la fuga