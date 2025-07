La mamá de Yanina Latorre se suma a la guerra con Fernanda Iglesias: Los mensajes que le envió

La situación escaló cuando Diego Latorre se comunicó directamente con ella para saber cuánto sabía sobre el supuesto encuentro.

“Eso terminó de confirmar todo. Si no hubiera pasado nada, ¿para qué me iba a llamar?”, planteó Iglesias.

Problema personal más allá del infiel Diego Latorre

La exposición de situaciones personales en el ámbito mediático suele generar reacciones intensas, pero la intervención de familiares directos, como ocurrió en este caso, le sumó una dimensión inesperada al conflicto.

Iglesias cerró su intervención con una reflexión: “Esto ya pasó de ser un problema entre colegas. No esperaba que alguien me agrediera por el hecho de ser una persona común que viaja en colectivo o que trabaja de manera honesta. No tengo auto, pero no me avergüenza. Lo que sí me parece grave es que alguien crea que puede humillar a otro por eso”.

Por ahora, desde el entorno de Yanina Latorre no hubo declaraciones oficiales sobre el accionar de su madre, aunque el tema sigue generando reacciones en redes sociales y mantiene encendida la tensión entre ambas periodistas.

El durísimo descargo de Fernanda Iglesias:

