El curtido consejo de Cesc Fabregas que todo joven futbolista debería escuchar

Cesc Fabregas: "Prepararse en entrenamiento mental"

Fabregas no habló de tácticas ni de técnica, sino de algo mucho más profundo: la mentalidad y el cuidado personal. "La mejor inversión que puedes hacer, incluso si no estás ganando mucho dinero, en lugar de tomar aviones privados o tener buenos coches, es gastar el dinero en chefs en casa, en preparación de entrenamiento mental", afirmó con convicción. Su mensaje es claro: el éxito sostenido no se construye con lujos, sino con hábitos saludables y disciplina.

Para Cesc Fabregas, el bienestar físico y mental debe ser una prioridad desde el inicio de la carrera. "Si no estás contento con el nivel del entrenador, gasta un poco más. Duerme bien. Gasta dinero en estas cosas que pueden dar valor para tu futuro", aconsejó. "Ellos no se preocupan por esto, pero esto es su vida".

GrTWL4hWAAALe7S Fabregas tuvo una muy buena temporada en la Serie A con el recién ascendido Como 1907 @Como_1907

Por último, Cesc Fabregas entiende que estas proyecciones se extienden también a los futbolistas más experimentados. "Una vez que has ganado mucho, una vez que has jugado tantos partidos, empiezas a ser un poco débil en el pensamiento. Te preguntas: ¿por qué necesito dar más?, ¿por qué necesito hacer esto ahora si ya lo he hecho?", dijo.

