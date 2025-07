Diego Milito le da una lección de ética a Marcelo Gallardo y Maxi Salas

Quien no parece haberse enterado de esta regla no escrita debido a sus años en Europa (vivió tanto allá que capaz no se enteró) es Marcelo Gallardo. Un entrenador sin códigos y ética que acostumbra a llamar a los jugadores para seducirlos y una vez que “picaron” el problema es entre el futbolista, que empieza a presionar a su club, y el equipo en el que está en ese momento.