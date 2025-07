Los 3 abogados que designó Milei para la Procuración del Tesoro estuvieron relacionados con Burford o Eskenazi

Con estos antecedentes… ¿Alguien se puede sorprender sobre que hubo filtraciones de la posición argentina? Lo raro hubiera sido que no se escurrieran datos en una causa que mueve US$ 16.000 millones (US$ 350 por cada argentino). Con estos antecedentes… ¿Alguien se puede sorprender sobre que hubo filtraciones de la posición argentina? Lo raro hubiera sido que no se escurrieran datos en una causa que mueve US$ 16.000 millones (US$ 350 por cada argentino).