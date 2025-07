El riesgo país vuela, las reservas no alcanzan y el FMI mira de reojo.

Al mismo tiempo, el gran afluente de dólares se da en el primer semestre, con las liquidaciones del agro, por lo que muchos creen que el gobierno ya no podrá acumular mucho más en la segunda mitad del año, a menos que sea a través de deuda. Y con un riesgo país en aumento, las tasas de interés que se deberán pagar serán aún mayores y solo en el mercado interno.

Riesgo país y FMI

En lo que va de julio, el BCRA perdió US$ 2.132 millones, luego de realizar pagos . Había comenzado el mes con US$ 41.683 millones y el miércoles 16/07 cerró con US$ 39.551 millones. Esta disminución se debe a una primera parte del pago de deuda, equivalente a US$ 2.550 millones, que responde a la amortización y los intereses de los bonos globales en dólares y euros. Aun resta pagar otros US$ 1.600 millones.

Estos movimientos del gobierno argentino, en conjunto con la decisión de no sumar reservas cuando era más conveniente, generó malestar en el FMI, que observa con atención cada paso que se da y que tiene en cuenta para la resolución de la revisión técnica que lleva adelante antes de realizar un nuevo desembolso.

El FMI realiza un seguimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, cossa que no sucedió. Aunque el pago de deuda reduce el stock de compromisos con el sector privado y confiabilidad, representa también un desafío para la capacidad de acumular reservas, tal como exigió el Fondo.

Actualmente, las reservas netas están debajo de los US$ 5.000 millones, cuando la meta fijada con el FMI para el primer semestre era de US$ 9.000 millones. Esto pone en riesgo un futuro desembolso de la institución internacional.

Por el momento, ni siquiera hay una fecha para el tratamiento del caso argentino.

El riesgo país en Latinoamérica

En términos comparativos, Argentina tiene el cuarto riesgo país más alto de la región, después de Venezuela (19.423), Bolivia (1.485) y Ecuador (835). En el otro extremo, Uruguay, Chile y Perú tienen los riesgos más bajos, con 76, 105 y 134 puntos básicos respectivamente.