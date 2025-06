El riesgo país cruzó la barrera de los 700 puntos y alcanzó su máximo valor en junio

La caída de los mercados internacionales ha impactado el riesgo país de Argentina. Auxtin Maquieyra, gerente de Sailing Inversiones, comentó: “creemos que el repunte en el riesgo país se explica mayormente por factores externos, en particular la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente tras el conflicto entre Israel e Irán. Este escenario genera una mayor aversión global al riesgo y presión sobre los activos emergentes”.

El aumento del riesgo país sucede incluso cuando los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaron dos recortes de un cuarto de punto a las tasas de interés para fines de 2025.

La estimación de los responsables de las políticas sobre dónde se ubicará el rango objetivo de la tasa de fondos federales al final de 2025 es de entre 3,75% y 4%, según Barron's.

Problemas en la acumulación de reservas del BCRA

A nivel local, el lunes 09/06 el ministro de economía, Luis Caputo, y el director del BCRA, Santiago Bausili, anunciaban diferentes medidas de política monetaria antiinflacionarias y de emisión de deuda para aumentar las reservas internacionales.

Esas medidas, en un comienzo festejadas por “inversores que les gusta el riesgo”, de acuerdo con algunos expertos, generaron el ingreso de casi USD 2.000 millones, producto de la ampliación de REPOs con bancos internacionales, y se espera que suban otros US$ 500 millones, una vez liquidada la reapertura del BONTE 2030 que se licitó el 13/06, y se liquidará el 23/06.

Sin embargo, en la semana del 16/06 se perdieron US$ 313 millones de reservas. De acuerdo con el BCRA, la mayor parte de la baja del 17/06, de US$ 96 millones, se debió a la caída de cotizaciones, principalmente del oro. El 18/06, las reservas cayeron US$ 217 millones más, pero solo una pequeña proporción se debe a la baja del metal. Las reservas en esta fecha cerraron en US$ 40.148 millones.

Alan Mac Carthy, CEO de Front, plantea que tal vez se estén vendiendo activos para poder afrontar gastos corrientes. “La combinación de pagos en pesos que vencen en junio, tasas reales elevadas y salidas de fondos comunes de inversión está generando una presión sobre la liquidez en pesos. El peso argentino se aprecia por segundo día consecutivo (+1,6%) y los bonos Globals sufren caídas de entre 55 y 60 puntos básicos. Aunque no es seguro, da la sensación de que las mesas del Tesoro local están vendiendo bonos Globals para hacerse de pesos y así poder afrontar el pago de impuestos y del medio aguinaldo”.

La caída en las reservas del BCRA se da en el marco de una fuerte liquidación de exportaciones de los empresarios agropecuarios, por lo que se esperaría que en este contexto las reservas aumentasen, y no al contrario.

Por ejemplo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, informaron que durante el mes de mayo las empresas del sector liquidaron la suma de USD 3.054 millones de dólares. Sin embargo, las reservas disminuyeron en US$2.000 millones en ese período, en vez de aumentar US$ 3.000 millones.

Ante la dificultad de incrementar las divisas del BCRA, Luis Caputo anunció la venta de activos estatales.

Esta tendencia a gastar las reservas internacionales, en conjunto con la volatilidad internacional, genera que los inversores consideren a Argentina más riesgoso como pagador de deuda, por eso el riesgo país aumenta.

El dólar oficial cerró el 18/06 en $1.160 para la venta, una caída de 3,3% en lo que va del mes. El mayorista cotizó en $1.142, un 3,9% menos en el mismo periodo. El dólar MEP, en $1167,07 y el dólar tarjeta, en $1508.