Dólares para hoy, deuda para mañana: crecen las reservas del BCRA con el BONTE 2030

El gobierno no piensa en comprar reservas

El gobierno de Javier Milei decidió no comprar reservas internacionales en tanto y en cuanto la cotización del dólar no tocase el piso de la banda de flotación establecida en abril, cuando se salió del cepo. Dado que nunca se llegó a ese nivel de $1.000 por dólar, el gobierno aun no ha aumentado la tenencia de dólares del BCRA, cuestión que no sería vista con buenos ojos por el Fondo Monetario Internacional ni por varios economistas, que alertan sobre la necesidad de aumentar la posesión de verdes.