El precio de la soja, en ascenso en los últimos días, retrocedió fuertemente US$25 en momentos en que inicia la cosecha gruesa y hay dudas sobre el desarrollo de la relación entre Donald Trump y China. Mientras tanto, las reservas del Banco Central cayeron US$871 millones, su mayor baja en un mes y medio.
DÓLAR
Esperando la cosecha gruesa: Frenazo de la soja y la peor caída de reservas del BCRA
Fuerte retroceso en el precio del Soja que venía subiendo de US$ 450 a US$ 424 por tonelada. Las reservas cayeron US$ 871 millones. Preocupa la cosecha gruesa.
Frenazo de la Soja
Si bien el precio de la Soja cayó de US$ 450 a US$ 424 por tonelada este lunes (16/3) en Chicago, venía de días de ascenso por el conflicto en Medio Oriente.
El portal especializado Bichos de Campo, lo explica así: “El recalentamiento de los precios del petróleo y los combustibles está promoviendo alzas sustanciales del aceite de soja en EE.UU. porque en ese país el insumo es tanto un commodity agroalimentario como energético gracias a la política de promoción de biocombustibles”.
Y en el caso de la Argentina, recuerda que la cosecha aún no comenzó: “el alza de los valores de la soja Rosario según la referencia del mercado A3 experimentó un alza de apenas el 0,9%”.
Pero el portal recuerda que el precio es inferior al que manejan USA y Brasil por derechos de exportación.
En cuanto al precio en Chicago, la baja del lunes se vinculó con una posible recesión en países centrales y las dudas de una visita de Donald Trump a China, donde había expectativas de una mejora en la relación comercial.
Caída en las reservas del Banco Central
En un contexto global donde no se sabe cuándo terminará la guerra contra Irán, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron en US$871 millones a su nivel más bajo desde el 30 de enero pasado, el mayor retroceso diario desde el 30/1 y el más fuerte desde el 8 de julio de 2025.
De poco sirvió ayer que el BCRA comprara US$50 millones. Desde la autoridad monetaria adjudicaban la pérdida a pagos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Así las cosas, las reservas brutas del BCRA bajaron a US$44.788, mientras que las netas se ubican en US$1.831 millones negativos, según el cálculo del economista Federico Machado.
Al mismo tiempo, el dólar mayorista cayó $4 y la cotización quedó en $1396.
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