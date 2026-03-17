Esperando la cosecha gruesa: Frenazo de la soja y la peor caída de reservas del BCRA

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En cuanto al precio en Chicago, la baja del lunes se vinculó con una posible recesión en países centrales y las dudas de una visita de Donald Trump a China, donde había expectativas de una mejora en la relación comercial.

Caída en las reservas del Banco Central

En un contexto global donde no se sabe cuándo terminará la guerra contra Irán, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron en US$871 millones a su nivel más bajo desde el 30 de enero pasado, el mayor retroceso diario desde el 30/1 y el más fuerte desde el 8 de julio de 2025.

De poco sirvió ayer que el BCRA comprara US$50 millones. Desde la autoridad monetaria adjudicaban la pérdida a pagos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Así las cosas, las reservas brutas del BCRA bajaron a US$44.788, mientras que las netas se ubican en US$1.831 millones negativos, según el cálculo del economista Federico Machado.

Al mismo tiempo, el dólar mayorista cayó $4 y la cotización quedó en $1396.

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