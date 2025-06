Cavallo advierte: Sin reservas propias, no hay estabilidad ni crecimiento

image.png

El colchón no financia fábricas

Cavallo desmonta una idea peligrosa: creer que los dólares en efectivo guardados por los argentinos pueden usarse como combustible para el consumo y la reactivación. No es el gasto lo que mueve la economía, sino la inversión. Esos ahorros ocultos no generan empleo, no financian maquinaria, no expanden capacidad productiva.