Horas decisivas para 100 trabajadores de una de las tercerizadas de Acindar (... y son varias)

"Además nos dijo que no va a darnos el bono que el gremio acordó para todo el sector (un bono para paliar, precisamente, la caída en la producción); nos adelantó que va a tener dificultades para pagarnos al día y exigió que despidiéramos a 60 trabajadores. Tampoco nos incluyó en su plan de suspensiones, lo que evitaría los despidos; finalmente, nos pidió que dejáramos libres puestos de trabajo que tenemos en otros sectores, porque alega que los necesita para sus empleados de planta. Es decir, nos quiere llevar a que seamos Pedidos Ya".

A raíz de estos anuncios, una asamblea de trabajadores aprobó un plan de acciones propuesto por el sindicato. La respuesta de Acindar fue inmediata: al día siguiente, anunciaron el corte total de los servicios de Cooperar. "Es una represalia por reclamar", afirma Horton.

Un conflicto que amenazan con extender

Desde la UOM Villa Constitución remarcan que este conflicto no puede entenderse de forma aislada

La cooperativa mantuvo el paro con el respaldo de la UOM, que advirtió que de no llegar a una solución la huelga se ampliará a otros sectores de Acindar e incluso a la provincia de Santa Fe. Así fue convocada la reunión de este lunes en el ministerio de Trabajo.

"En la cooperativa preferimos ganar menos pero que nadie quede en la calle. Hasta ahora nos repartimos el trabajo, que cayó a la mitad, es decir que pasamos a ganar la mitad, pero sin echar a nadie, Estamos dispuestos incluso a abrir un retiro voluntario, pero Acindar no quiere revisar su postura, plantea que todo lo hagamos a nuestro costo. Es muy dura con nosotros porque somos el eslabón más precario, los monotributistas".

Sin indemnización

Según publicó Luciano Molina, delegado en Acindar Villa Constitución, e integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas en el 'Diario de Izquierda', son 137 los trabajadores que se estarían quedando en la calle y "sin siquiera indemnización, ya que al pertenecer a una cooperativa, están inscriptos como monotributistas".

Acindar

"En Villa Constitución ganó Milei (las presidenciales) y estamos padeciendo el peor escenario desde 2001", dijo en abril el titular de la UOM local, Pablo González sobre el clima que se vive en la ciudad, donde no todos ven aún lo que se les viene, el panorama negro en materia de pérdida de empleos industriales.

En la cooperativa esa lectura es más fácil porque nacieron en el menemismo. En aquellos años en que un dolar valía un peso, Menem llevó a Acindar "un modelo de tercerización del empleo traído de Europa, de Inglaterra. En el 95 hicimos una toma y recuperamos la empresa, nos hicimos cargo con el apoyo del sindicato. Llegamos a tener 265 trabajadores en el mejor momento, el 2014", recuerda Horton.

En mayo de 2022 la cooperativa inauguró una nave industrial de $50 millones, con una grúa puente de última generación, producto de una inversión con apoyo del Estado. Bastó un año y medio de gobierno libertario para que esa apuesta al crecimiento quedara en riesgo de naufragar.

Villa Constitución es parte del cordón industrial más rico del país, pero sin inversión en infraestructura, no hay futuro. Una ciudad industrial como la nuestra depende del desarrollo de la infraestructura de un país; pero no porque viva -como dicen comúnmente- de "la teta del Estado", sino porque un país tiene que desarrollarse, un país tiene que invertir en infraestructura y para eso tiene que haber empresas proveedoras de acero

