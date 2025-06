Los cinco motivos por los que el dólar aumentó a fines de mayo y superó al dólar blue

Aunque las exportaciones agropecuarias registran ruedas mayoristas con participaciones arriba de los u$s 500 millones, la demanda de divisas para importaciones creció a mayor ritmo. En los primeros cuatro meses de 2025, las exportaciones aumentaron un 5,8%, pero las importaciones saltaron un 35,7%, de acuerdo con el INDEC. Esto generó un superávit comercial de US$ 1.265 en el acumulado cuatrimestral de este año, un 79,6% menos que el mismo periodo del año anterior. Aunque aun no se publicaron los datos de mayo, la tendencia al aumento de importaciones por el bajo precio del dólar sigue vigente, por lo que pudo provocar una presión al alza en el mercado cambiario.