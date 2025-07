Lamine Yamal contra las cuerdas en España por personas con enanismo y prostitutas

Lamine Yamal investigado en España por ridiculizar a enanos y por prostitutas

Tras la filtración de imágenes de las celebraciones, en las que se observaba la presencia de personas con enanismo contratadas para actuar como espectáculo, la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) presentó una denuncia pública. La organización considera que dicha contratación vulnera el artículo 18 de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, que prohíbe espectáculos que utilicen la discapacidad como motivo de burla.

"Es inaceptable que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como entretenimiento en fiestas privadas, y más grave aún cuando estos incidentes involucran a figuras públicas como Lamine Yamal”, sentenció la presidente de ADEE", Carolina Puente.

“Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en los que se utilicen personas con discapacidad u otras circunstancias para provocar la burla, el ridículo o la burla del público de forma contraria al respeto debido a la dignidad humana”, añadió.

image Lamine Yamal en su cumpleaños número 18 |GENTILEZA FOTOMONTAJE

Del mismo modo, el Ministerio de Derechos Sociales de España se hizo eco de tal denuncia y solicitó a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina contra los Delitos de Odio que investiguen si, en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, se violó la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, recordando que las infracciones graves pueden conllevar multas de hasta 600000 € o incluso 1000000 €.

Sin embargo, varias de las personas con enanismo que asistieron a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal aseguraron ante medios españoles que “nadie nos faltó el respeto; se nos permitió trabajar en paz” y afirmaron que eran cuatro artistas que se dedican a bailar, servir bebidas y hacer trucos de magia.

“Somos personas normales que nos dedicamos a lo que nos gusta hacer, de una manera absolutamente legal”, agregaron.

También hubo prostitutas (y muchas)

La famosa modelo española Claudia Calvo reveló que “el entorno de Lamine Yamal” la convocó para que llevara a doce prostitutas a la fiesta de cumpleaños de la joven promesa del Barcelona.

En ese sentido, la modelo narró a los medios españoles que el entorno de Lamine Yamal le pidieron que llevara a otras chicas, las cuales recibirían tarjetas de crédito con un valor entre 10.000 y 20.000 euros.

Me pidieron chicas que recibirían tarjetas de más de 10.000 euros Me pidieron chicas que recibirían tarjetas de más de 10.000 euros

Lamine contratando 12 putas para celebrar su cumpleaños pic.twitter.com/F3rAa8P41p — Machado (@fredipereza) July 9, 2025

Asimismo, aseguró que la persona que la contactó estaba muy interesada en "el tamaño de pecho de las jóvenes y su color de pelo", entre otras cosas.

"Me contactó alguien del equipo de Lamine Yamal y me dijeron que me querían invitar a mí expresamente y que si de paso podía ayudarles a encontrar a algunas chicas de imágenes, del estilo que se suele pedir en las fiestas de futbolistas y tal”, señaló.

Creo que me pidieron como siete chicas. A mí me pidieron que pusiera en contacto al mánager con ese tipo de chicas Creo que me pidieron como siete chicas. A mí me pidieron que pusiera en contacto al mánager con ese tipo de chicas

image

“Nos exigían una serie de requisitos como no poder llevar el teléfono, no saber la ubicación hasta el día que estuviésemos allí, subirnos a ciegas, por así decirlo, en un jet privado y allí se nos ofrecía que se nos recogía en un coche a todas en un punto de Madrid, nos llevaban en un jet privado. Yo en este caso como invitada y al resto de chicas, evidentemente, se les iba a pagar porque iban a otro tipo de cometidos”, agregó la modelo.

En una de las capturas de la conversación que ha mostrado Claudia al programa se podían leer los requisitos que pedía la persona del equipo del jugador Lamine Yamal. “No teléfonos. No cámaras. Sin drogas. Todo está incluido: vuelos, hotel, comida y lo que decidas pasar mientras estás en la isla preparándote para la fiesta. La ubicación exacta se compartirá unas hroas antes de que empiece la fiesta. La discreción es obligatoria”, se podía leer en el mensaje.

