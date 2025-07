Nicolás Russo confirmó cuántos hinchas de Central podrán ver a Di María vs Lanús

Así es que las entradas para los hinchas que no sean de Lanús (ergo, visitantes), ya están a la venta. Se pueden conseguir en la página de venta de las entradas para los socios. Lo que hasta ahora no se sabía era cuántas había a disposición. Nicolás Russo, presidente de Lanús, dio el número de cuántas localidades habrá para el Granate vs. Rosario Central.