Estafas en viajes: La clave para evitar fraudes al contratar paquetes turísticos

“Si uno paga y no recibe factura, no tiene cómo probar la contratación ni exigir responsabilidades. El pago en negro es lo que deja indefenso al consumidor”, advirtió. Además, aclaró que una agencia formal no tendrá problemas en emitir la factura correspondiente, lo que es otro indicio de que se trata de un servicio serio y legal.

¿Qué derechos tienen los consumidores ante estafas en viajes?

A pesar de la derogación de la antigua ley de agencias de viajes mediante el Decreto 70/2023, De Leo recordó que los derechos de los consumidores siguen protegidos por otras normas vigentes. “La Constitución Nacional, en su artículo 42, y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor siguen amparando a las personas que sufren este tipo de fraudes”, explicó.

En ese sentido, recomendó que quienes sean víctimas de una estafa por la compra de un viaje recurran a las oficinas municipales de Defensa del Consumidor, o bien busquen asesoramiento en abogados especializados en derecho comercial. Además, subrayó la importancia de que los paquetes turísticos incluyan seguros y cumplan con todos los servicios que publicitan para evitar sorpresas desagradables.

¿Qué medidas se pueden tomar para contratar viajes seguros y evitar estafas?

La clave, según De Leo, es apostar por la profesionalización del sector y por el consumo responsable. “Hay que contratar viajes con agencias formales, que tengan profesionales capacitados y que estén habilitadas. No se puede dejar en manos de cualquiera una actividad tan seria como es el turismo”, insistió.

Desde el Colegio de Profesionales de Turismo de Entre Ríos, realizaron recientemente una capacitación interna junto a abogados especializados en derecho turístico, para analizar los nuevos desafíos que enfrenta el sector tras los recientes cambios normativos. En esa línea, De Leo recalcó que el mercado debe continuar con un fuerte proceso de formalización y control para proteger a los usuarios.

“Los viajes no son un negocio informal, son un servicio que implica contratos, seguros, traslados y alojamiento. Todo eso debe estar bajo normas claras, porque si no es muy fácil caer en estafas, sobre todo ahora que hay muchas ofertas falsas circulando por redes sociales”, advirtió.

Estafas frecuentes en viajes: El riesgo de no verificar a tiempo

El crecimiento de las estafas en viajes no es un fenómeno aislado. Según De Leo, no es la primera vez que en Entre Ríos se registran casos de grupos de personas perjudicadas por empresas que ofrecen paquetes turísticos que luego no cumplen. “Ocurrió recientemente en Paraná, pero también en otras ciudades. Incluso ha pasado con viajes estudiantiles o con menores de edad, lo que agrava la situación”, detalló.

Por eso, llamó a los consumidores a ser más responsables y desconfiar de las ofertas tentadoras sin respaldo legal. Además, recordó que siempre es mejor realizar las gestiones de forma presencial o mediante canales oficiales y no dejarse llevar por promociones que circulan sin ninguna garantía en redes.

Turismo seguro: La importancia del control y la profesionalización

Finalmente, De Leo insistió en que el turismo es una actividad que debe estar en manos de profesionales habilitados y bajo control estatal. “No se trata sólo de ofrecer viajes, sino de brindar un servicio seguro, responsable y respetuoso de las normas. Eso también es cuidar al consumidor y a la industria”, concluyó.

