La estafa que se propaga cada vez más rápido y nadie logra frenar

Así opera la estafa que suplanta a tus contactos más cercanos

La continuación del engaño despliega una narrativa convincente: "Cambié de celular y estoy tratando de transferir mi WhatsApp al nuevo y no me llega el código. ¿Puedo mandártelo y me lo reenvías?". Esta explicación aparenta ser razonable, cotidiana, incluso trivial. Después de todo, ¿quién no ha experimentado dificultades técnicas al cambiar de dispositivo?