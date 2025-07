Bitcoin rompe récords con el impulso del Congreso de EE. UU.

El Bitcoin no para de marcar hitos, el lunes 14/07 volvió a batir su propio récord cuando cruzó los US$ 122.000 por primera vez. Al finalizar el día había bajado y su cotización rondaba los US$ 119.819,10. No solo la reina de las criptomonedas tuvo un día de gloria, sino que las altcoins registraron importantes subas: Ripple subió 4%, Solana 2,4% y Ethereum, 1,3%.