Fantino, Rial, Canosa y Doman debatieron sobre los dichos del 9/7 del ex relator sobre la crisis económica

Fantino: Busqué el impacto. Pero, hay que reconocer que el dólar está hoy a $ 1340. Algunos aguinaldos los usaron para tomarse vacaciones de invierno fuera del país o comprar prendas o electrónica fuera del país. Algunos creen que tengo una pistola 45 en el bolsillo pero apenas tengo dos chaski boom y húmedos.

Viviana Canosa: “Yo sentí Fanta que apretaste a los gobernadores para que no votaran en contra de Milei sus legisladores en el Congreso. Los estabas extorsionando y los tipos tienen derecho a votar lo que quieran por los jubilados y discapacitados”.

Fantino: “con ese criterio, Rial lo apretó a Milei luego del balotaje cuando le dijo “Javier, bajate". ¿Creen que yo tengo poder de apretar a un gobernador? Me están hablando en serio? Estaría pescando a esta hora y no laburando un lunes a la noche con ustedes. Me mataron las cuentas libertarias, me decían que me había vuelto Kuka”.

Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual.

Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra.

Tómense el tiempo de ver el video completo.

— Alejandro Fantino (@fantinofantino) July 9, 2025

Fabián Doman. “¿Por qué dijiste lo que dijiste?”

Fantino: “Yo hablé a gente del gobierno y les dije que se armaba un frente en su contra y que tenían que cuidarse”.

Canosa: "¿Y ellos no se daban cuenta lo que pasaba?

Fantino: “Muchos gobernadores abren alguna puerta y yo les avisé a los de gobierno nacional lo que estaba pasando. En la ley bases, hubo volatilidad del dólar, con dos terceras partes en contra se armaron muchas preguntas los factores económicos”.

Rial: “Cuando hablas con el gobierno ¿Se sorprendieron o lo sabían? Es preocupante que un periodista tenga que advertirles a los de la Casa Rosada que los gobernadores planeaban algo”.

Fantino: "Los del gobierno no son boludos, ya sabían, A la hora de la noche que Luis Caputo hablaba con Luis Majul, me empezaron a llegar mensajes en mi celular, eran de la tercera línea del gobierno nacional. ¿Qué dijiste? Me preguntaban. Cuando empecé a leer todo lo publicado vi que me iban a romper en pedazos".

Doman: “Te quiero Fanta, pero no te creo. No te creo nada, nada, nada. Creo que sos importante y el gobierno quiso hundir a los gobernadores con tu ayuda porque la pelea en el Congreso ya estaba perdida. ¿Quién te editó lo que dijiste?

Fantino: “No sé quién me editó, pero son unos genios”.

Rial: ¿Fue inteligencia artificial?

Fantino: “No sé qué tecnología usaron”.

ALEJANDRO FANTINO: "¿Sirve de algo estar contra todos al mismo tiempo?" — Carnaval Stream (@CarnavalStream) July 15, 2025

Fuerte discusión sobre un posible apriete de Fantino a los gobernadores

Doman: “¿Hubo un aparato de apriete a los gobernadores para que no votaran lo que luego votaron?”

Fantino: “Tengo buena relación con varios, hice la secundaria con Llaryora, por ejemplo.

Doman: “¿Lo llamaste a èl para buscar el voto el día siguiente?”.

Fantino: "Es muy peligroso lo que estás diciendo, no te lo voy a permitir. Vos pensás que yo hablé para que cambien el voto?

Doman: “¿Y, para qué hablaste?

Fantino: “Es muy peligroso que digas que yo aprieto gobernadores”.

Canosa: “Vos jugaste Fanta para el gobierno apretando gobernadores”.

Rial: "Te sobregiraste? Hablaste demasiado? Vos tenías la posta, sabias que venía por ahí”.

Fantino: “Ustedes me ponen como que estoy en contra de los gobernadores y yo tengo buena relación con ellos. Cómo voy a apretar a un gobernador desde un streaming como Neura?

Rial: “Es que no tuvo rebote lo de Milei, tuvo rebote lo tuyo”.

Fantino: "Será que soy bueno, que me creen o que sé cómo vender" ¿Sabes lo que aprendí con este quilombo, que me tengo que cuidar cómo digo las cosas porque tengo una condición que debo cuidar. Yo necesito información, hablo más con mandrilandia que con el otro lado".

Canosa: “Siento que se te fue la mano: ¿A vos te pidieron tanto?”

Fantino: ”Y a ustedes, tanto les piden para jugar en contra?