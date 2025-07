Andrew Garfield será el creador de ChatGPT en la película más loca del 2026

image.png Será toda una película, sin lugar a dudas.

El rodaje de "Artificial" comenzará durante el verano de 2025, con vistas a un estreno en salas cinematográficas en 2026. La producción estará a cargo de David Heyman (conocido por la saga "Harry Potter"), Jeffrey Clifford y el propio Rich.

Más que una película: un espejo de la revolución tecnológica

Este proyecto representa mucho más que entretenimiento. La película busca revelar las tensiones internas, los conflictos éticos y las luchas de poder que definieron uno de los momentos más críticos en la historia de la inteligencia artificial. Las filmaciones se realizarán en San Francisco, epicentro de la revolución tecnológica mundial, agregando autenticidad a la narrativa.

image.png

"Artificial" promete exponer cómo las decisiones tomadas en las salas de juntas de Silicon Valley impactan el futuro de la humanidad. Con Guadagnino al frente, conocido por su maestría visual en "Challengers" y "Call Me by Your Name", la película combina drama humano con la complejidad del mundo tech contemporáneo.

-------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Cómo es una persona con TDAH: 12 síntomas de advertencia

Qué bebida tomar en la mañana para facilitar la evacuación intestinal

Cómo combatir la soledad, el problema silencioso que afecta a 1 de cada 6 personas

Compararon varias dietas y la mejor para prevenir la demencia es esta

Este poderoso alimento ayuda a deshacerse de la grasa del hígado