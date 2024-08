Andrew Garfield cumple 41 años: El actor que se ganó al público con su vulnerabilidad

Andrew Garfield hasta la pantalla grande

A pesar de sus raíces, Andrew Garfield nació en Los Ángeles, California en 1983, pero pronto se mudó a Epsom, Surrey, en el Reino Unido, junto a su familia cuando era niño. Fue allí donde empezó a desarrollar su pasión por las artes, uniéndose a un taller de teatro juvenil. Su talento lo llevó a graduarse en 2004 de la prestigiosa Royal Central School of Speech and Drama en Londres y no tardó en debutar en los teatros ingleses, con papeles en "Kes" y "Romeo y Julieta", los cuales le valieron reconocimiento, incluyendo el MEN Theatre Award al mejor debutante.