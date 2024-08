Steve Carell cumple 62 años: De jefe pesado en 'The Office' a romperla en el drama

Embed

Aunque su primera aparición en el cine fue en 1991 con La pequeña pícara (al igual que con una muy jovencísima Alisan Porter), su gran oportunidad llegó varios años después cuando se unió a The Daily Show, un programa satírico de noticias conducido por el cómico Jon Stewart. Fue en The Daily Show donde Carell empezó a destacar con segmentos como "Even Stephven", en los que debatía con su compañero de reparto Stephen Colbert sobre diversos temas.