Halle Berry cumple 58 años: Cómo el rol de Tormenta de los X-Men disparó su carrera

Al principio de su carrera, Halle Berry se volcó por el modelaje y los certámenes de belleza, pero sus ganas de convertirse en actriz la impulsaron a buscar suerte en Hollywood.

Su belleza natural le abrió las puertas del mundo del espectáculo tras mudarse a Nueva York para perseguir sus sueños como actriz. Aunque las cosas no le fueron muy bien al principio: Berry no tardó en quedarse sin dinero y vivió por un breve tiempo en un refugio para personas sin hogar. Sin embargo, su perseverancia dio frutos cuando fue seleccionada para su primer papel en la serie Living Dolls, una comedia sobre el mundo del modelaje. A pesar de que la serie no tuvo mucho éxito (se canceló después de una temporada), Berry llamó la atención de la industria y comenzó su camino hacia la fama internacional.