Eliminación de las PASO: El Gobierno busca votos en medio de divisiones e incertidumbres

En principio, los principales bloques del no oficialismo, el peronismo por un lado, y el PRO, la UCR, y otra tribus por el otro, podrían votar divididos en la Cámara de Diputados, lo cual hace imprevisible el resultado en el recinto.

En el PRO se debate solo eliminar la obligatoriedad de las primarias y en el peronismo un sector enfrentado con Cristina Kirchner ve que la suspensión le otorgaría más poder a la exPresidente para armar las listas a su antojo. Hay, no obstante, versiones contradictoria sobre si Unión por la Patria ya definió una postura sobre el tema.

Si se logra superar esa instancia, aún quedaría el Senado. Allí se volvería clave la figura de Victoria Villarruel, quien debería juntar los votos para posibilitar la sanción de la ley. La Vicepresidente se encuentra enfrentada a Milei, una tensión que busca desescalar.

Según publicó clarín.com, Villarruel aún no hizo pública su posición y en su entorno mostraron "desinterés" en el tema, especulando con que los libertarios no tendrán los votos para darle la media sanción en la Cámara Baja. Es decir, estiman que el proyecto no llegará al Senado.

El proyecto de eliminación de las PASO no llegó solo al Congreso. Se le suman otros que modifican las condiciones para la conformación de partidos políticos y para el financiamiento de las campañas.

