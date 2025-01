Dólar libre vs. dólar con cepo y qué quiere decir el Repo que logró Javier Milei

Las dudas de Carlos Rodríguez

Entonces, el ex jefe de asesores de Javier Milei presidenciable y ex jefe de asesores de Roque Fernández ministro, Carlos Rodríguez posteó en X acerca del tipo de cambio:

@carod2015: El Tipo de Cambio Nominal está bajo. Dicen que se arregla con Deflación. El atraso es mucho, haría falta una caída de precios importante. Para eso hace falta que caigan los salarios nominales...lo que es imposible porque la ley no permite bajas en niveles nominales de salarios. El promedio de salarios puede caer un poco por cambios en composición del índice: menos asalariados formales que pasan a la informalidad... También dicen que el atraso se corregirá con más productividad. Pregunto que sector tecnológicamente intensivo tendría incentivos de precio ahora para invertir y expandirse. Vaca Muerta y el Litio generan más caída en el tipo Real de Cambio, y eso contrae industria y servicios, pero no generan empleos. Mi recomendación es liberar completamente los mercados cambiario y laboral. No hacerlo es jugar con fuego.

@carod2015: Milei dice que hizo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Dado eso, bien podría hacer los ajustes de liberar mercados que falta.

@carod2015: Devaluar es impensable. Esta gente lo primero que hizo fue subir el Impuesto País a las Importaciones y consolidar las retenciones a las exportaciones.

@carod2015: Más deuda consolidará por un tiempo el Atraso y permitirá la salida del peso. Después hay que pagarla...

@carod2015: Una vez solucionado el problema de solvencia del Estado, se podrá elegir entre Flotar, Dolarizar, Competencia de Monedas o caja de Conversión. Sin un Estado Solvente, no hay moneda que valga. La Moneda es como un Cheque del Estado. El Cheque de un insolvente no sirve como Moneda.

@carod2015: El Tesoro reporta que posee US$ 6.188 millones depositados en el BCRA. En realidad tenía pesos $A con los que dice que hizo una compra de dólares al BCRA. El BCRA, que tiene Reservas Netas negativas (metodología FMI), le vendió los dólares que no tiene. Así cualquiera puede fabricar dólares: se vende lo que no se tiene y el comprador lo contabiliza como existente. El diario La Nación reporta en una nota del 1 de enero que las Reservas Netas al 26/12/2024 eran US$ 10.400 millones. La dolarización sin respaldo de los depósitos del Tesoro me hace acordar a los famosos "argendólares", que terminaron siendo canjeados a precio vil luego de la caída de la Convertibilidad.

No obstante, el debate no cesa acerca de las reservas internacionales del Banco Central, los dólares necesarios y cómo se consiguen. Veamos:

@lullabyIV: O sea, que ahora nos dan los US$ 1.000 millones, y enseguida tenemos que pagar intereses, hasta que se venza el plazo y devolver la guita, nos quedamos con la deuda de vuelta, ya está depositado el capital con el superávit, y con qué se va a pagar todo lo demás que hay que pagar?

@Diosainalcanza2: Y se alcanza el déficit fiscal sin cumplir con los compromisos. O sea, digamos, cuando nos despertemos de la farsa todo será mucho peor que en... (le dejo a usted que complete; es el que sabe; lo mío es apenas economía doméstica).

@jacintopipeta: Sugerencia, Swap inverso: Convertir los US$E ficticios del Tesoro en un bono 'Argenswap' pagadero con futuros superávits fiscales reales. Tasa baja + indexación parcial por inflación. Así se sincera la ficción y se crea un incentivo para el equilibrio fiscal genuino.

La inversión

El economista Diego Giacomini, ex socio teorico y cultural de Javier Milei, insiste en que el mercado exhibe favoritismo hacia el dólar del Presidente y su impacto sobre la producción (la economía real). La economía financiera no genera trabajo capaz de resolver el problema del empleo. Hasta ahora, 'el Modelo' subestima o ignora a la economía real.

Embed Salió inversión de nov’24. La inversión de nov’24dio peor que la de oct’24, que ya había dado peor que la de sept’94. Toda la inversión está peor que en 2021/2023; pero la que está peor es la de equipo importado; que es la más necesita este “modelo” para sobrevivir. pic.twitter.com/SdIUAssZQy — Diego Giacomini (@GiacoDiego) January 3, 2025

@GiacoDiego: Salió inversión de nov’24. La inversión de nov’24 dio peor que la de oct’24, que ya había dado peor que la de sept’94. Toda la inversión está peor que en 2021/2023; pero la que está peor es la de equipo importado; que es la más necesita este “modelo” para sobrevivir. Hay que comprender dos cosas:

La inversión depende de otras 4 o 5 variables en forma más importante que del riesgo país y 2) no existe relación mecanicista entre baja el riesgo país y entonces te asegura más inversión y sostenida sí o sí. Esto no es así, está mal. Los datos del EMAE INdEC (con base arcaica alejada de la realidad de 2024) muestran que sin el rebote estadístico del campo (sin rentabilidad y asfixiado), el nivel de actividad cae -6,5% en 2024; la peor caída 'lejos' después del 2002 y 2020.

Embed Recuperación con JM; ganadores y perdedores:

Nivel de actividad +0,10%;

Industria- 2,2%;

Industria PYME -11,8%

Construcción -21,3%;

Consumo Masivo -24,3%

Timba con Bonos +111,2%

MERVAL en dólares +81,4%

Crédito bancos reales +14,5%

¿Qué dice la escuela austriaca de esto? pic.twitter.com/ptdi303fEx — Diego Giacomini (@GiacoDiego) December 27, 2024

De paso, @GiacoDiego: Endeudarse para levantar el CEPO @JMilei no es otra cosa que más impuestos futuros para toda la sociedad que terminará subsidiando el tipo de cambio y la salida para unos pocos que hicieron fortuna, y además; subsidiarán tu campaña electoral. Javi, no seas atorrante.

Embed Endeudarse para levantar el CEPO @JMilei no es otra cosa que más impuestos futuros para toda la sociedad que terminará subsidiando el tipo de cambio y la salida para unos pocos que hicieron fortuna, y además; subsidiarán tu campaña electoral. Javi, no seas atorrante. pic.twitter.com/SaEZTT2LTj — Diego Giacomini (@GiacoDiego) January 4, 2025

Viento de cola

Mileísta convencido, Julian Yosoviktch considera que es necesrio reforzar la idea de que emitir deuda no es malo en sí mismo y que todo està saliendo según lo requerido por el Presidente:

@julianyosovitch: CURVA POSITIVA EN LA DEUDA ARGENTINA

La curva de bonos en dólares de Argentina muestra una pendiente positiva por primera vez de 2018.

Esto es una gran señal de confianza del mercado para con el gobierno en relación a la capacidad de pago de los bonos en dólares .

Una curva invertida suele mostrar desconfianza del mercado y que los inversores ven altos riesgos de un evento crediticio, es decir, un default.

Sin embargo ahora la curva muestra una pendiente positiva y esto significa que los inversores ven significativas menos chances de un default.

La baja del riesgo PAIS y el hecho de qué los bonos rindan menos coincide con un entorno de mayor confianza del mercado para con la capacidad y voluntad de gobierno.

Es un excelente noticia para el gobierno y un voto de confianza de los inversores.

Embed "Esquivando el socialismo"

Óleo sobre tela pic.twitter.com/8rHJ7fXsEf — Ramiro Castiñeira (@rcas1) January 3, 2025

El Repo

El BCRA anunció este viernes 03/01 que concertó con 5 bancos internacionales una operación de pase pasivo (REPO) con títulos Bopreal Serie 1-D por el monto total licitado y a un plazo final de 2 años y 4 meses.

Por esta operación, el BCRA pagará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-US$ más un spread de 4,75%. Esto resulta equivalente a una tasa fija del 8,8% anual.

Entonces, el Gobierno acordó la inyección de US$ 1.000 millones en el Banco Central que permitirán fortalecer las reservas internacionales y continuar con el levantamiento gradual de las restricciones cambiarias.

Para la garantía del Repo, el Central emitió nuevos Bopreales, que entregó como colateral.

BCRA:

"En la subasta inaugural realizada el 27/12/2024, el BCRA recibió ofertas por US$ 2.850 millones, superando casi en 3 veces el monto licitado. Frente al exceso de demanda y en vista de la evolución favorable de sus reservas internacionales, el BCRA optó por no tomar un monto mayor".

"El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados internacionales de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible".

¿Qué significa?

@NieveJuancito: La noticia del REPO es buena. No por su significatividad. No resuelve el problema de hoja de Balance (en US$) del BCRA. Sin embargo, es una operación que no incrementa la deuda (sube pasivo y activo del BCRA) y sirve para volver a los mercados a un costo mas que razonable. Creo que esta operación junto con la reinversión de cupones durante enero (frente a una oferta fija de papales) va a consolidar una reducción de RP.

David Cohen desde su cuenta @Hornero55: Estimado Juancito: No aumenta la deuda, mientras que con los dólares recibidos se pague deuda vieja. Pero si los usás para manipular artificialmente al TC, entonces se va todo al carajo, igual que le pasó al mismo Toto con #Macri.

@NieveJuancito: Creo que el concepto relevante para analizar la deuda (al igual que en una empresa) es la deuda neta. Deuda menos caja. Si sacas un prestamo para comprar una casa se incrementa tu deuda neta.

@NieveJuancito: Hoy los bonos rinden 10%. 8,8% no es caro. En especial con la tasa internacional de hoy. Es un primer paso. Si tenes toda tu deuda al 8,8% tenes un problema. Tener el 0,2% al 8,8% no me parece grave (creo mucho mas problematico las tasas reales de la deuda en pesos).

