Desgarrador relato de la madre: "Me lo tiraron como a un perro"

Me sacaron mi alma, me lo tiraron como un perro a mi hijo, porque él venía directamente a dormir a mi casa Me sacaron mi alma, me lo tiraron como un perro a mi hijo, porque él venía directamente a dormir a mi casa

Avanzada la entrevista remarcó

La escena fue horrible, fue capturada por una cámara de seguridad. En el momento que sucedió, mi hijo más chico me dice, mami están tirando tiros acá al frente y estábamos mirando todo por la ventana cuando entraron a tirar tiros donde venden droga La escena fue horrible, fue capturada por una cámara de seguridad. En el momento que sucedió, mi hijo más chico me dice, mami están tirando tiros acá al frente y estábamos mirando todo por la ventana cuando entraron a tirar tiros donde venden droga

Image-4-1.webp Franco, asesinado en Morón, tenía 22 años, era sostén de familia

En un barrio de Morón

“Primero empezaron a tirar tiros a un auto, que estaba en esta vereda, en la casa de una amiga mía, justo viene mi hijo caminando y le empezaron a tirar tiros a él. Tras el hecho, mi hijo ve por la ventana y dice, mamá parece que hay una persona tirada en el piso, en la vereda”, añadió la madre.

Luego

"El hermano ve que es la zapatilla del hermano que tenía puesta, baja y se da cuenta que era mi hijo que estaba tirado”.

En la continuidad del relato Marcela, la madre del asesinado, señala

Bajé corriendo y era mi hijo que ya no tenía mucha vida, lo encontré todo sangrado. Ahí me di cuenta que me quedé sin hijo y se llevaron una parte mía Bajé corriendo y era mi hijo que ya no tenía mucha vida, lo encontré todo sangrado. Ahí me di cuenta que me quedé sin hijo y se llevaron una parte mía

Tras ser consultada sobre los hechos ocurrentes de homicidio en el barrio, la mujer respondió:

“Hace poco empezó con todo esto de vender las 24 horas. Ya era normal que pasen motos y que tiren tiros como si nada”.

Por otro lado, mencionó que:

Los policías estaban esperando que hubiera una muerte, porque hoy fue mi hijo, pero podía haberle pasado a cualquier persona que pasará por la vereda Los policías estaban esperando que hubiera una muerte, porque hoy fue mi hijo, pero podía haberle pasado a cualquier persona que pasará por la vereda

Por último, la mamá agregó:

“Esto tenía que ser mucho antes, cuando sabían que vendían droga por todos lados. Venden droga por todos lados y nadie hace nada”.

Otro medio, A24, logró las imágenes desde el exterior

Embed - EXCLUSIVO MORÓN: EL PRESUNTO ASESINO ARMADO CAMINADO POR LAS CALLES

