Saín y Javkin se cruzaron por el inspector de tránsito de Rosario que vendía drogas

Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, habló en Cadena 3 Rosario, y explicó: “Se lo separa provisoriamente del cargo, obviamente a la espera también del juicio y una vez esté la sentencia firme procederemos y a la máxima sanción que es la cesantía.”.

“Nos interesa conocer los detalles de la investigación en función de si hubo algún aprovechamiento de su rol, de su función en la Secretaría de Control para este comercio ilegal de sustancias que están prohibidas obviamente, porque de hecho vamos a revisar horarios, tareas especiales, adicionales de tareas de control en eventos para ver eso también”, explicó Chale.

El cruce entre el intendente de Rosario y Saín

Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa fe durante el mandato de Omar Perotti, arremetió a través de la red social X contra Pablo Javkin por el inspector de tránsito rosarino que vendía drogas sintéticas. El intendente respondió por el mismo medio.

"¿Los asesinados durante mi gestión ministerial eran míos Pablo Javkin? Este es todo tuyo, todito y bien grave: comercialización de drogas sintéticas para la clase alta rosarina!!!!", escribió Saín en su cuenta de X.

Rápidamente, Javkin le respondió: "Saín, esa persona fue separada de inmediato. Nosotros, a diferencia tuya, no violamos la ley, no espiamos gente, ni mucho menos nos reímos de las víctimas como vos. Toda la vida nos vamos a acordar del desastre y el daño que hiciste, que espero tenga el castigo justo".

Cabe destacar que Saín está en las puertas del juicio oral, imputado como líder de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal que funcionó durante el 2019 y 2021. El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, pidió para Saín 11 años de prisión y 22 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

De acuerdo a la investigación realizada, Saín y sus ex colaboradores elaboraron más de 600 perfiles de policías, políticos, empresarios, entre otras personalidades. Hernández sostuvo que “El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”.

Además del exministro serán juzgados la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini; el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el exsubsecretario de Control Institucional, Diego Alfredo Rodríguez; y la ex empleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard.

