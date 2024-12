Córdoba inauguró la primera estación de servicio de biocombustibles

image.png

El proyecto del Gobierno para los biocombustibles

La diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentó semanas atrás el proyecto de ley del Gobierno Nacional que buscar darle un nuevo marco regulatorio a los biocombustibles en Argentina. El proyecto libertario le abre las puertas a nuevos actores y prorroga hasta 2027 el aumento de los porcentajes actuales de corte de los biocombustibles.

El proyecto de Villaverde va en contra de lo solicitado por los empresarios pymes y las provincias que componen la Liga Bioenergética, quienes reclamaban aumentar inmediatamente el porcentaje de corte de bioetanol del 12% al 15% y del biodiésel del 7,5% al 10%.

Desde Nación explicaron que el proyecto no tendrá costo fiscal para los años 2025 y 2026, a diferencia de otras propuestas que sí implican un gasto no contemplado en la Ley de Presupuesto. A pesar de estas diferencias, las provincias no se pronunciaron al respecto.

Dentro del articulado del proyecto se pone a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación, la cual estará encargada de impulsar programas para la utilización de biocombustibles en todos los sectores de la economía, como la movilidad del transporte nacional. Esto fue lo que ocurrió con la estación inaugurada en Córdoba.

