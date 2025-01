En Milán comenzó la prohibición para fumar al aire libre.

La normativa establece que no se puede fumar en “todos los espacios públicos, incluidas las calles”. El que incumpla la ley deberá pagar una multa de entre los US$ 41 y US$ 249. Las personas solamente pueden fumar en áreas aisladas si la persona más cercana se encuentra a al menos 10 metros de distancia. La medida también busca erradicar los fumadores pasivos.