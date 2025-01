Daniel Noboa y el debate vicepresidencial en Ecuador

image.png Verónica Abad asumiría hoy 5/12 en reemplazo de Daniel Novoa la presidencia de Ecuador

Ecuador en pleno debate vicepresidencial por el reemplazo de Noboa

“Ante un video publicado en redes sociales por parte de la señora María Verónica Abad Rojas, en el cual requiere el apoyo y compromiso de las Fuerzas Armadas para su ejercicio como Presidenta Constitucional de la República desde el 05 de enero de 2025, manifestamos que las Fuerzas Armadas somos una institución que respeta y hace respetar la Constitución y las leyes de la República”, señaló la institución.

image.png Verónica Abad busca apoyo en las FFAA ecuatorianas

“En este sentido, recordamos la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 490 del 23 de diciembre de 2024 que dispuso:

‘Artículo 3.-Asignar a la señora Vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas, como única función, especial y temporal, colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el Gobierno de Turkiye.

Artículo 4.- Disponer al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, nombre de forma inmediata como consejera temporal con funciones económicas en la embajada del Ecuador en la República de Turquía, con sede en la ciudad de Ankara, a la señora Vicepresidenta de la República María Verónica Abad Rojas.

Para el efecto se coordinará el traslado de la funcionaria, y sus familiares de ser el caso, así como las acciones administrativas, financieras y legales necesarias, para que se presente en funciones hasta el 27 de diciembre de 2024.

Y la vigencia del decreto ejecutivo No. 494 del 4 de enero de 2025, en el que el Presidente de la República dispuso:

Abad asegura que ya fueron posesionados ante sus electores y el país entero, por lo que cree que no es necesario que opere acto de posesión alguno en el ejercicio de la Presidencia, sino por la supremacía de la Constitución. Señaló que para el cabal ejercicio de tan alta responsabilidad y con el fin de dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva requiere el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las funciones del Estado, de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y, principalmente, del pueblo ecuatoriano, quienes —dijo— son merecedores de una administración respetuosa, seria, soberana y clara en los objetivos por cumplir.

“El periodo a mi cargo les garantizo que será un periodo de paz, de serenidad y absoluto respeto a la institucionalidad democrática, a los derechos y libertades y garantías constitucionales. No habrá ataques a la honra y dignidad de los ciudadanos, no habrá persecución por pensar diferente, incremento alguno de impuestos, ni de precio de combustibles, no se permitirán los negociados ni el mal uso de los recursos públicos. Pido confianza y tranquilidad. Mi gestión será totalmente responsable e imparcial”, apuntó.

Debate vicepresidencial y demanda por herejía jurídica

Abad da a conocer su anuncio dos días después de el presidente Daniel Noboa designó como vicepresidenta de la República a Sariha Belén Moya Angulo. Se indicó que se lo hacía ante la “ausencia temporal” en el cargo de vicepresidenta de Verónica Abad. Esa acción fue catalogada por Abad como una “herejía jurídica”.

“Ya papito descansa”, le dice Daniel Noboa a Rafael Correa refiriéndose a la licencia por la campaña electoral.

En el Decreto Ejecutivo 492 emitido el mediodía del jueves 2 de enero último, el presidente Noboa señala que con el fin de procurar la estabilidad institucional del Estado y la continuidad de funciones del servicio público desempeñado por la Vicepresidencia de la República, ‘es imperante designar de manera temporal a quien ejerza dichas funciones, por el lapso del tiempo de ausencia de María Verónica Abad Rojas’.

En el decreto se resaltó que la designación de Moya, quien era titular de la Secretaría Nacional de Planificación, se daría hasta el 22 de enero próximo o hasta que Abad se presente en la embajada de Ecuador en la República de Turquía.

La aún vicepresidenta Abad señaló que es obligación constitucional y ineludible de las Fuerzas Armadas la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, el respeto al ordenamiento jurídico y democrático, la integridad, unidad e independencia del Estado y la defensa de la soberanía nacional; y del Comando Conjunto asegurar el ejercicio del poder constitucional sin dilación alguna.

Designación de Sariha Moya como vicepresidenta encargada nuevamente aviva el debate de la sucesión presidencial a pocos días del inicio de campaña

Convocó a todos Verónica Abad para desde este 5 de enero próximo establecer una agenda de trabajo conjunto y no dejar vacío de poder ni un solo minuto.

Daniel Noboa entre la "espada" y la "pluma"

Para el binomio presidencial de Daniel Noboa la sucesión es clara y no existe confusión u oscuridad en el ejercicio de la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Por ello les hizo un llamado a la presidenta y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para implementar todas las acciones necesarias a fin de garantizar la absoluta transparencia que exige el proceso electoral.

“Impedir, cualquier intento de interferir en el proceso democrático, así como el indebido uso de recursos públicos de los ecuatorianos en favor de ninguna organización política. La voluntad del pueblo es sagrada y su mandato en las urnas debe ser respetado y cumplido”, sostuvo Abad, quien paralelamente hizo un llamado a la comunidad internacional, en especial a la comunidad interamericana, para que se respete y se haga respetar la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos y actúe enérgicamente frente a cualquier eventual intento golpista en contra de la Presidenta Constitucional de la República en ejercicio desde el 5 de enero de 2025.

‘Artículo 1.- Designar como Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador a la economista Cynthia Natalie Gellibert Mora, Secretaria General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente y tome posesión de sus funciones en la Embajada del Ecuador en la República de Turquía. "

“Por lo tanto, no siendo las Fuerzas Armadas deliberantes, nos corresponde acatar las disposiciones del presidente constitucional de la República, en funciones, Daniel Noboa, y cumplir con nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución conforme el artículo 159 de la Constitución de la República”, finalizó el comunicado.

Funcionarios cercanos a Noboa han adelantado que él no pedirá licencia, al igual que los aspirantes a la Asamblea Nacional de su movimiento ADN.

