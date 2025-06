En lunes polar, balde de agua fría en Casa Rosada (y Milei sube la temperatura)

Live Blog Post

Conflicto en el Garrahan: "Es la 3era. vez que el Gobierno no se presenta a una audiencia"

Alejandro Lipcovich, delegado del Hospital Garrahan, contó que hoy había una audiencia con autoridades del Gobierno nacional pero no se presentaron.

"Es la tercera vez que el Gobierno no se presenta, a la primera se había presentado una delegación de tercera categoría del hospital, después tampoco el hospital envió funcionarios. Es decir, no hay propuestas, no hay ocurrencia a las audiencias pero lo que sí sigue habiendo es un ataque y descalificación casi a diario contra los trabajadores", aseguró.

"Hoy teníamos una audiencia y es la tercera vez que el Gobierno no se presenta"Alejandro Lipcovich, delegado del Garrahan, afirmó que "sigue habiendo ataques contra los trabajadores" y apuntó: "Es para ocultar el desmantelamiento del principal hospital público pediátrico". pic.twitter.com/pM4MH0kL4z — Corta (@somoscorta) June 30, 2025

“Hemos tenido más de 20 renuncias en los últimos 40 días. Hay que poner un freno al vaciamiento del principal hospital pediátrico del país, pero el gobierno solo insiste en el congelamiento salarial”, expresó.

Analizan nuevas medidas de fuerza.